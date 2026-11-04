Agricultura niega presencia de gusano barrenador en aguacate de Michoacán

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, negó que haya presencia de gusano barrenador en las cosechas de aguacate en el estado de Michoacán y confirmó que este jueves se reanudará la agroexportación.

Afirmó que los videos difundidos la semana pasada sobre la destrucción de cargamentos de este fruto por la detección de esta plaga, fueron parte de una “tergiversación” de lo ocurrido.

Explicó que entre los cinco puntos de inspección en los ingresos a esta entidad se detectó el insecto. Uno de ellos, en Nayarit, donde negó que el hallazgo correspondiera al gusano y además afirmó que no se encontraba dentro del fruto, sino en las cajas.

“Tenemos cinco puntos de inspección importantes en el estado y esos puntos lo que hicieron fue detenerlos en uno de ellos, pero la gente lo que hizo pues fue ahí tomar el video y hacer ese contexto. En el otro en el que tuvo que ver con Nayarit. En ese caso no era el gusano barrenador el que se estaba reportando, estaba fuera del aguacate, estaba en las cajas. Entonces, este se tergiversó ahí la la información y simplemente ese aguacate pues no sale”, declaró durante la conferencia presidencial.

Exportaciones de aguacate se reanudan mañana ı Foto: Cuartoscuro

Afirmó que en 28 años nunca se ha reportado la presencia de este insecto en las cargas de agroexportación desde Michoacán y sostuvo que hay 50 municipios libres de la infestación.

Como parte de esta vigilancia se cuenta con 13 puntos en zonas agroecológicas identificadas por la Ley de Sanidad Vegetal, registradas con el nombre de las personas que son dueñas o de quienes arrendan dichas unidades productivas y sobre las que se tiene vigilancia en el cumplimiento de las prácticas para evitar plagas.

“Estos tienen capacitación constante, se tiene trampeo permanente. Hay técnicos de las juntas locales de sanidad vegetal y cada mes se hace aleatoriamente la inspección de 500 hectáreas. Esas 500 hectáreas de más de 168 mil que tenemos lo que se hace es se eligen al azar y se va a identificar si hay alguna plaga enfermedad. Entonces, nosotros estamos ciertos, superseguros de que no hay absolutamente ningún plan de gusano barrenador”, dijo.

Sobre las afectaciones que la suspensión a la agroexportación provocó al sector, descartó que vayan a entregarse apoyos adicionales, pues se espera que la reanudación de las exportaciones “pagará” el impacto.

Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, dio a conocer que ya han detectado alrededor de cinco mil huertas que se vigilan, con relación a la invasión de bosques para la plantación de aguacate.

“Estamos listos para, con los exportadores del aguacate, emitir los certificados de no deforestación. Hemos detectado alrededor de cinco mil huertas, que son las que estamos vigilando en particular y sí creemos que se puede, por supuesto, evitar la deforestación. Tenemos todos los polígonos mapeados en Michoacán y en Jalisco y hemos detectado estos cinco mil con los que estamos trabajando directamente en la actualidad”, dijo.

En México contamos con un robusto sistema sanitario que protege los cultivos de aguacate, hasta el punto de cumplir con medidas internacionales, como las de Estados Unidos. 🥑



En tan solo 29 años, México ha exportado 14.4 millones de toneladas a Estados Unidos, y todos los… pic.twitter.com/VBAWXNpAyH — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 4, 2026

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LMCT