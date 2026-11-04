Mexicanos celebran triunfo de Bobby Pulido en Texas; Samuel García lo felicita y canta ‘Desvelado’

El triunfo electoral del cantante Bobby Pulido en Texas provocó celebraciones y reacciones en México, y en la comunidad mexicana en Estados Unidos.

En México, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó a los festejos y felicitó al intérprete de la canción “Desvelado”, por conseguir un lugar en el Congreso estadounidense.

A través de un video difundido en sus redes, Samuel García manifestó su entusiasmo por la victoria del artista, quien compitió por el Distrito 15 de Texas contra la republicana Mónica De La Cruz.

“Mi compadre, Bobby Pulido ganó, estoy muy emocionado”, expresó Samuel García, quien aprovechó la grabación para demostrar que conoce el repertorio del cantante y entonar algunos fragmentos de sus éxitos “Desvelado” y “Zona de Peligro”.

La reacción del gobernador Samuel García se sumó a las muestras de celebración que generó el resultado electoral, particularmente entre los seguidores del intérprete de música tejana, quienes festejaron su victoria al ritmo de “Llorarás”, en medio de aplausos y música durante la celebración de su equipo de campaña.

Bobby Pulido, conocido por una trayectoria musical de más de tres décadas, agradeció a los habitantes del sur de Texas por respaldar su candidatura y recordó que durante años su público lo acompañó en bodas, quinceañeras y reuniones familiares, antes de confiarle ahora una responsabilidad política.

“Gracias, sur de Texas, esta noche hicimos historia”, expresó tras conocerse los resultados.

Para la activista migrante Dayana Cortés, habitante de Adrian, Texas, “El triunfo del cantante representa también un revés para los republicanos en una región fronteriza con importante presencia de población latina, luego de que derrotara a De La Cruz y recuperara para los demócratas el Distrito 15, que comprende parte del Valle del Río Grande”.

Y dijo que “Bobby Pulido no fue el único candidato de ascendencia mexicana que destacó en la jornada electoral del 3 de noviembre, por lo que esto representa un triunfo para la comunidad mexicana en Estados Unidos.”

Dijo que Texas esta de manteles largos, pues también “La demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en ganar la gubernatura de Texas, poniendo fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en esa entidad”.

La activista dijo a La Razón, que “ambos resultados colocaron a los políticos de origen mexicano en el centro de una jornada que modificó el panorama político texano y evidenció el peso electoral de la población latina”.

Las victorias también adquieren relevancia para México, debido a que Texas es uno de los estados estadounidenses con mayor población de origen mexicano y constituye un territorio estratégico en asuntos comerciales, migratorios y de seguridad fronteriza.

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FGR