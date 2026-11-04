Sectur destaca que PIB turístico subió 0.8% en el segundo trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) turístico mostró un avance de 0.4 por ciento trimestral y 0.8 por ciento anual en el periodo abril-junio del presente año, muy por debajo del crecimiento de 1.4 y 1.9 por ciento, respectivamente, de la economía mexicana, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que destacó la Secretaría de Turismo.

“¡El turismo sigue impulsando la economía de México!

“Los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Turística del INEGI reflejan una tendencia positiva para el sector, que conecta destinos, fortalece negocios y genera oportunidades para las comunidades”, escribió la Secretaría de Turismo federal en sus redes sociales.

¡El turismo sigue impulsando la economía de México! 🇲🇽✨



Los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Turística del INEGI reflejan una tendencia positiva para el sector, que conecta destinos, fortalece negocios y genera oportunidades para las comunidades. 🤩



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De acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), que dio a conocer este miércoles el Inegi, el sector turismo fue impulsado por el turismo interno, en el periodo en el que se celebró el Mundial de Futbol.

Y es que a su interior, el PIB turístico de bienes, que es el que menos aporta al sector, creció 3.3 por ciento y el de servicios, que contribuye con la mayor parte a la industria, cayó 0.2 por ciento en el segundo trimestre de 2026 respecto al primer trimestre. A tasa anual, el PIB turístico de bienes se incrementó 6.7 por ciento y el de servicios se contrajo 0.7 por ciento.

En el segundo trimestre de 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior, el cual es el gasto que se hace en territorio nacional por el turismo, solo avanzó 0.1 por ciento a tasa trimestral y 0.4 por ciento con respecto al segundo trimestre del año pasado.

De manera desagregada, el consumo del turismo receptivo, que fue el que se buscó atraer por la justa mundialista, aumentó apenas 0.3 por ciento con respecto al trimestre previo y se contrajo 13.4 por ciento anual. Este acumuló tres lecturas con una caída de doble dígito.

El consumo del turismo interno no presentó variación trimestral; mientras que en su medición anual subió 3.2 por ciento.

De esta forma, el sector turístico, que tuvo un crecimiento modesto, fue impulsado por el turismo interno.

En el segundo trimestre de 2026, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico #ITPIBT tuvo las siguientes variaciones:

⬆️ 0.4% trimestral

⬆️ 0.8% anual



Por su parte, el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior #ITCTI tuvo las siguientes variaciones:

⬆️… pic.twitter.com/7EUGulYe9A — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 4, 2026

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FGR