Suspenden sesión en Cámara de Diputados por bloqueo de jubilados y pensionados

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, anunció la suspensión de la sesión ordinaria programada para este miércoles, luego de que jubilados y pensionados del recinto legislativo bloquearon todos los accesos peatonales y vehiculares de San Lázaro para exigir la restitución de prestaciones económicas y servicios que les fueron retirados.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador informó que se acordó instalar una mesa de diálogo con los manifestantes a las 11:45 horas, con el propósito de escuchar sus demandas y buscar una solución al conflicto.

Explicó que desde el inicio de la jornada la Secretaría General de la Cámara de Diputados mantuvo comunicación con los jubilados, mientras que él y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, sostuvieron contacto con los coordinadores parlamentarios para atender la situación.

“Es mi responsabilidad como presidente de la Mesa Directiva garantizar la seguridad de las y los trabajadores de la Cámara, de las y los diputados, pero sobre todo a través del diálogo encontrar una solución a las peticiones de quienes hoy se manifiestan”, expresó.

Ante las manifestaciones de jubilados de la Cámara de Diputados, en conjunto con la Junta de Coordinación Política, se ha tomado la decisión de cancelar la sesión ordinaria programada para este día.



Mantendremos el diálogo con ellos en la búsqueda de soluciones a sus demandas,… pic.twitter.com/MxK21CgOs1 — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) November 4, 2026

Desde las primeras horas de este miércoles, trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados bloquearon San Lázaro, en respaldo a pensionados y jubilados que exigen la restitución de prestaciones económicas y servicios que, aseguran, les fueron retirados durante la actual Legislatura.

La movilización comenzó desde las primeras horas de la mañana y conforme avanzó el tiempo se incorporaron más empleados del recinto legislativo, lo que impidió inicialmente el ingreso de trabajadores y personal que tenía actividades programadas en el Palacio Legislativo.

Entre las principales demandas de los manifestantes está el restablecimiento de una compensación mensual de entre 12 mil y 20 mil pesos, que los pensionados y jubilados recibieron hasta abril de este año, pero que fue cancelada por decisión de las autoridades administrativas.

También reclaman el pago de aguinaldo al cierre del año, pues acusan que este beneficio fue eliminado bajo el argumento de que ya está contemplado en las prestaciones establecidas por ley y que, por tanto, no corresponde otorgarles un pago adicional.

Trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados instalaron pancartas y colocaron consignas ı Foto: Cuartoscuro

La cancelación de estos recursos fue autorizada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, de acuerdo con los argumentos expuestos por las autoridades administrativas, que sostienen que los beneficios ya están considerados en las prestaciones legales de los extrabajadores.

Los jubilados también han denunciado restricciones para ingresar a las instalaciones legislativas con sus credenciales de extrabajadores y participar en actividades de la Cámara de Diputados, además de limitaciones en el acceso al servicio médico.

Durante la protesta, los inconformes dirigieron sus reclamos contra la dirigente sindical, Irma Sánchez Aguilar, a quien acusaron de no defender sus derechos y de haberse vendido a las autoridades.

En mantas colocadas en los accesos del recinto se leyeron mensajes como: “Irma, pasarás a la historia como la dirigente que le quitó las prestaciones a los jubilados”.

El bloqueo también alteró la agenda legislativa prevista para este miércoles. Por acuerdo de la Jucopo, estaba programada una sesión solemne por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, considerado uno de los referentes históricos de la izquierda mexicana, pero la ceremonia fue aplazada para la próxima semana.

La sesión luctuosa coincidirá con la discusión y votación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, estaba previsto que el Pleno discutiera la convocatoria para elegir a la persona que sucederá a Guadalupe Taddei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, ante la falta de consenso con el Partido Acción Nacional (PAN), el tema también fue pospuesto para la próxima semana.

Mientras se desarrollaba la protesta, algunos trabajadores que intentaron ingresar al recinto tuvieron que regresar ante el cierre de los accesos. “¡Ahora que tenía un chingo de ganas de trabajar!”, expresó uno de los empleados luego de que se le impidiera el paso.

Trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados, obstruyeron desde temprano hora el Palacio Legislativo de San Lázaro; afirman que se retirarán a las tres, al momento los diputados analizan ocupar una sede alterna para discutir los temas de agenda o bien reprogramar. Entre… pic.twitter.com/AmENHP1PUe — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2026

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LMCT