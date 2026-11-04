A un año, Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tiene avance de 67%, informa Gobierno de Sheinbaum

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado hace un año a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ya tiene un avance del 67 por ciento, expuso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien definió los trabajos realizados como un “esfuerzo extraordinario”.

En un balance de los 12 ejes en los que trabajaron todas las dependencias del Gobierno Federal, se destacó la realización de mil 680 obras y acciones concluidas, de las más de dos mil 500 que fueron planeadas.

En cuanto a inversión, el avance es de 61 por ciento respecto a los 118 mil millones de pesos que se planificaron a erogar para el periodo 2025.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó los resultados del plan Sì al desarme, sí a la paz, con la que se han intercambiado 673 armas, lo que consideró que ha abonado a salvar vidas.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, confirmó que en noviembre iniciarán los trabajos para uno de los polos de desarrollo por medio de un plan maestro al que se destinarán nueve mil 300 millones de pesos. Adicionalmente se cuenta con un portafolio de inversiones de 24 proyectos que integran mil 337 millones de pesos, entre las empresas se encuentran

En materia del campo, la secretaria de Agricultura destacò que se mantienen 193 mil 183 hectàreas para mantener la certificación de exportación de aguacate. Como resultado, se ha logrado el registro de 34 mil 867 productores y mil 174 cargamentos han sido verificados. Ademàs, ya suman 177 mil 453 beneficiarios del programa Sembrando Vida.

La titular de Alimentaciòn para el Bienestar, María Luisa Albores, expuso que se llegó a la compra directa de 63 mil 14 toneladas de maíz, representando una inversión de más de 500 millones de pesos.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció la inversion de 168.3 mdp, de los que 107.1 serán para resina. Entre los planes echados a andar está la construcción de 20 centros de acopio comunitario, con la capacidad para procesar cinco toneladas de residuos diarios

En materia energética, la secretaria de Energía, Luz Elena González, resaltó la conclusión de mil 256 obras de electrificación, es decir, una cobertura de 99.9 por ciento en beneficio de 23 mil 299 habitantes, con una inversión de 508 millones de pesos.

Adicionalmente, ya hay un avance de 42.1 por ciento en la instalación de puntos de internet; además se han instalado más de 11 mil estufas eficientes en 23 municipios michoacanos para mejorar la calidad de vida y salud de las mujeres al reducir la exposición al humo.

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, expuso que entre enro y agosto han llegado 2.4 millones de turistas, representando 10.1 por ciento más que en 2025 y dejando una derrama económica dee 186.2 mdd.

Respecto a las mejoras en materia laboral, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, recordó diversas políticas, como el decreto para el certificado laboral para la exportación, que permite garantizar que los lugares donde se producen productos que van hacia el exterior son espacios en donde se respetan los derechos de los trabajadores. Hasta el 25 de octubre se han emitido 262 certificados.

Para la mejora de la movilidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha invertido 41.3 mmdp en seis proyectos y otros dos mil 120 mdp en 80 caminos artesanales.

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La Comisión Nacional del Agua se centró en el saneamiento del Lago de Pátzcuaro.

Desde la Secretaría del Bienestar se realizó una inversión social histórica, de 30 mil 451 millones de pesos aseguró la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, quien destacó que los adultos mayores y mujeres representan la mayor cantidad de beneficiarios, que en total son un millòn 15 mil 683 personas.

En mejora educativa, Mario Delgado subrayó como un “logro extraordinario” que se consiguiera que en esta entidad todos los estudiantes cuenten con un apoyo gubernamental. particularmente por la implementación de la beca Gertrudis Bocanegra para ayudar a alumnos de educación media superior.

Para la salud, el IMSS ha aplicado 2.5 millones de vacunas, se han realizado 502 mil atenciones en las ferias de la salud y 34 mil personas han sido atendidas en las jornadas por la salud mental.

En cuanto al IMSS Bienestar, se proyectaron 6 obras estratègicas, de las que dos ya están en operación: la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas en Apatzingán y el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Huetamo.

En el ISSSTE destacó la conclusión de 33 nuevos consultorios en igual número de municipios, así como la ampliación de la clínica en Uruapan; cinco más se encuentran en proceso y otras dos están en planeación.

La construcción de vivienda ya tiene un avance del 24 por ciento de la meta total que implicará una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos.

Para procurar la atención y derechos de las mujeres, la secretaria Laura Itzel Castillo destacó la operación de 127 Centros LIBRE en cada uno de los 113 municipios; al 30 de octubre han dado 101 mil 701 atenciones con una inversion de 106.7 mdp.

Desde Financiera para el Bienestar se fijó la meta de colocar 50 mil créditos a mujeres que contaran con un negocio, lo cual fue superado al entregar 56 mil 577 y representó una inversión de 660.8 mdp.

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