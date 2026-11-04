Más de un millón de trámites y servicios a Michoacán, mediante Ferias del Bienestar: Rosa Icela Rodríguez

La Secretaria de Gobernación este miércoles en Palacio Nacional.

En el marco del primer aniversario del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se brindaron 1 millón 120 mil trámites y servicios a la población.

Rosa Icela Rodríguez destacó que, por primera vez, 53 dependencias del Gobierno de México desplegaron su oferta institucional en todos los municipios de la entidad, mediante 115 Ferias del Bienestar realizadas durante este año.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que estas acciones responden a la instrucción de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y acercar los servicios públicos directamente a las comunidades.

Asimismo, destacó los resultados de la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual la población intercambió, de manera voluntaria y anónima, 673 armas de fuego por dinero en efectivo.

Resaltó que el Tianguis del Bienestar se llevó a 268 localidades, donde se entregaron gratuitamente 2 millones 234 mil 313 bienes nuevos de primera necesidad a las familias michoacanas.

La Secretaria de Gobernación subrayó que estas acciones forman parte del trabajo permanente del Gobierno de México para atender las causas que generan las violencias, fortalecer el bienestar de las comunidades y construir condiciones de paz en Michoacán.

Palabras de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo

Con su permiso, Presidenta.

Muy buenos días tengan todas y todos.

En el marco del eje de Atención a las Causas, por primera vez 53 dependencias del gobierno federal llegaron a todos los municipios de Michoacán, con 115 Ferias del Bienestar este año.

Cumplimos con la instrucción de la Presidenta de coordinarnos con los tres niveles de gobierno para llevar a las comunidades toda la oferta institucional que se tiene.

De esta manera, acercamos a la población trámites como actas de nacimiento, del SAT, becas, Programas de Bienestar, CURP, salud, oferta educativa, arte, deporte y cultura.

Otorgamos un total de un millón 120 mil trámites y servicios a las y los habitantes de Michoacán.

Otra acción muy importante ha sido “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, a través de la cual la población ha intercambiado por dinero en efectivo, de manera anónima, 673 armas de fuego, salvando vidas con ello.

Además, en un hecho inédito, se realizó el Tianguis del Bienestar en 268 localidades del estado, donde entregamos 2 millones 234 mil 313 bienes nuevos de primera necesidad a las familias, totalmente gratuitos.

Seguimos construyendo juntas y juntos la paz en la entidad y atendiendo las causas que generan las violencias.

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FGR