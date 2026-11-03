Rosa Icela Rodríguez atiende al colectivo De Frente Hasta Encontrarte en la Segob

Rosa Icela Rodríguez se reúne en Segob con colectivo de búsqueda de Tamaulipas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo un encuentro con integrantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte, provenientes del estado de Tamaulipas, para atender sus peticiones y revisar los avances en los procesos de localización de personas desaparecidas.

Durante la sesión de trabajo, las autoridades federales presentaron la infraestructura técnica y la operatividad del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), ubicado en las instalaciones de la dependencia.

En la reunión participaron los titulares de los organismos dedicados a la búsqueda de personas y la protección de víctimas en el país: Arturo Medina, al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.

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La presencia de ambos funcionarios permitió establecer una mesa de diálogo directa entre las colectivas y las áreas operativas del Ejecutivo federal.

Durante la jornada, las representantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte expusieron los planteamientos y solicitudes puntuales de los familiares.

Las autoridades escucharon los requerimientos del colectivo y acordaron esquemas de seguimiento para garantizar la continuidad en las diligencias y en los expedientes de búsqueda que las familias mantienen activos en la región norte de la República.

Como parte de la agenda institucional, la Secretaría de Gobernación abrió las puertas de la sede del Centro de Mando de la ANBI.

Las integrantes del colectivo realizaron un recorrido por el espacio para conocer los protocolos de actuación, el flujo de datos institucionales y las herramientas de respuesta rápida empleadas para activar la localización inmediata de personas reportadas como no localizadas a nivel nacional.

#Hoy nos reunimos con integrantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de #Tamaulipas, para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a sus solicitudes. También les mostramos la forma en que opera el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata #ANBI… pic.twitter.com/U9mHQQTSTW — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 3, 2026

La titular de la política interna destacó que este acercamiento busca consolidar la comunicación permanente con las agrupaciones de la sociedad civil y dar certidumbre sobre el uso de las tecnologías estatales.

Por su parte, los organismos participantes refrendaron su compromiso de colaborar de manera estrecha con las víctimas indirectas en las labores de campo y en la atención integral de sus derechos.

Con esta mesa de trabajo, la Secretaría de Gobernación dio seguimiento a la estrategia de atención ciudadana orientada a escuchar las demandas de los colectivos de búsqueda de personas y transparentar las plataformas institucionales diseñadas para hacer frente a la problemática de la desaparición en el país.

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JVR