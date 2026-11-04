Triunfo demócrata es muestra del pueblo estadounidense: Sheinbaum; celebra triunfo de mexicanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde destacó el triunfo de dos candidatos descendientes de mexicanos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el triunfo de los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, además de algunos estados, es “muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”.

Además la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que los candidatos a las gubernaturas en Texas y California, James Talarico, y Xavier Becerra, sean hijos de migrantes mexicanos, lo cual consideró parte importante para las propuestas que presentaron y los llevaron a ganar en las urnas.

“Ambos tienen ya sea los dos padres, madre y padre o uno de ellos nacidos en México y tienen un vínculo pues evidentemente su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos. Y pues nos da mucho gusto que mexicanos estadounidenses que están allá pues tengan esta participación y este reconocimiento”, dijo este miércoles en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que, aunque los resultados hubieran sido otros, su gobierno mantiene como objetivo el buscar la mejor relación posible con Estados Unidos, resguardando la soberanía del país y bajo términos de colaboración.

En materia comercial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardoafirmó que las negociaciones continuarán como hasta ahora se han desarrollado, al igual que en asuntos de seguridad.

“Buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación. Eso ha sido siempre nuestro trabajo en materia comercial, en materia de seguridad y en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral. Entonces, hay que esperar, pero pues las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial pues continúan como normalmente han venido haciendo”, dijo la La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR