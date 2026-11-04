ASF va por revisión de INE y OPLES desde el año 2000; ve ‘irregularidades históricas’

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga “irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público del Instituto Nacional Electoral y los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), desde el año 2000 al 2025.

En un comunicado, la Auditoría Superior de la Federación confirmó su ejercicio emergente de fiscalización a entes públicos electorales.

La Auditoría Superior de la Federación refirió que sus trabajos estarán enfocados en tres líneas de investigación.

“Los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE.

“La ASF realiza estas acciones en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”, se menciona en el comunicado.

La primera línea de trabajo se concentrará sobre la investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como del Instituto Electoral Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

En segundo término, la Auditoría Superior de la Federación se enfocará en un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLES, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y servidores públicos.

Y, finalmente, una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLES.

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FGR