Referente del periodismo cultural en México

Muere Humberto Musacchio, periodista y escritor mexicano, a los 83 años

A lo largo de más de cinco décadas, construyó una obra dedicada a recuperar la memoria de la prensa, sus protagonistas y la vida cultural del país

Muere Humberto Musacchio
Muere Humberto Musacchio Foto: Especial
Por:
La Razón Online

El periodista, escritor e historiador mexicano Humberto Musacchio falleció a los 83 años, de acuerdo con información difundida este miércoles 4 de noviembre. Su muerte fue dada a conocer mediante un mensaje de despedida de la editora y exdirectora del Fondo de Cultura Económica (FCE), Consuelo Sáizar.

Musacchio fue una de las figuras dedicadas al estudio y la documentación del periodismo cultural en México.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, trabajó en distintos medios de comunicación y desarrolló una obra editorial enfocada en recuperar la memoria de la prensa y sus protagonistas.

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MSL

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