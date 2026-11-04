Muere Humberto Musacchio, periodista y escritor mexicano, a los 83 años

El periodista, escritor e historiador mexicano Humberto Musacchio falleció a los 83 años, de acuerdo con información difundida este miércoles 4 de noviembre. Su muerte fue dada a conocer mediante un mensaje de despedida de la editora y exdirectora del Fondo de Cultura Económica (FCE), Consuelo Sáizar.
Musacchio fue una de las figuras dedicadas al estudio y la documentación del periodismo cultural en México.
A lo largo de más de cinco décadas de carrera, trabajó en distintos medios de comunicación y desarrolló una obra editorial enfocada en recuperar la memoria de la prensa y sus protagonistas.
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MSL