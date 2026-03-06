Inauguran la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.

Al inaugurar la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO), el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que un libro no sólo transmite conocimiento, también construye ciudadanía, despierta imaginación y fortalece la libertad.

Acompañado por la escritora Elena Poniatowska; el presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de León Martínez; la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez; la Embajadora Adjunta del Reino Unido en México, Rachel Brazier y el presidente y fundador de la FILCO, Gerardo Valenzuela, se cortó el listón inaugural de esta feria literaria, que reunirá a más de 900 sellos editoriales, 350 actividades y dos mil invitados.

El alcalde destacó que Coyoacán ha sido históricamente un territorio donde la cultura florece siempre: “Los libros son puentes entre generaciones y en cada una de las páginas se preserva la identidad de una nación, por eso celebramos hoy a las mujeres y hombres escritores, poetas, dramaturgos, ensayistas, historiadores, de México, pero en especial a quienes han hecho de Coyoacán su casa y fuente de inspiración”.

El presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de León Martínez, señaló que el corazón de la región mixteca se hará presente en este encuentro literario con música, danza y la presentación de dos libros, entre ellos uno dedicado a la historia de la Canción Mixteca, obra que —destacó — se concluyó de escribir en Coyoacán.

Por su parte, el coordinador de la División de Cultura de la UAEH, Marco Antonio Alfaro, subrayó la importancia de abrir espacios para las infancias y juventudes, al considerar que son el peldaño de las generaciones lectoras que sostendrán el rumbo futuro del saber.

En su intervención, la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Álvarez, afirmó que la FILCO convierte una vez más a Coyoacán en un epicentro de diálogo, pensamiento y comunidad alrededor de los libros y anunció la realización de una lectura coral de poesía escrita por mujeres tlaxcaltecas, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La Embajadora Adjunta del Reino Unido en México, Rachel Brazier, dijo que esta fiesta literaria representa una oportunidad para celebrar la creatividad que une a ambas naciones. Destacó que la FILCO permite seguir construyendo puentes culturales “que no necesitan pasaporte, solo imaginación”, además de acercar al público a autores clásicos y contemporáneos, así como la riqueza cultural de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra.

El presidente y fundador de la FILCO, Gerardo Valenzuela, agradeció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez, por ser un gran promotor cultural y por siempre abrirles las puertas. “En esta quinta edición nos sentimos profundamente orgullosos, en cinco años hemos demostrado que esto no es simplemente un evento, es un encuentro, es un movimiento cultural que ha contribuido a reavivar el espíritu cultural de Coyoacán y proyectarlo a nivel nacional e internacional”, apuntó.

La FILCO 2026 se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo en los jardines Hidalgo y Centenario. En esta edición participarán más de 243 expositores y se realizarán alrededor de 260 conferencias, presentaciones de libros, exposiciones de arte y múltiples actividades gratuitas para el público. Son invitados el Reino Unido, el estado de Tlaxcala, el municipio de Huajuapan de León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

¡Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Coyoacán! 📚📘📕



Inauguramos la quinta edición de la #FILCO 📖, del 6 al 15 de marzo, en el Jardín Hidalgo y Jardín Centenario del centro de la @Alcaldia_Coy.



Destaca la participación de grandes escritores,… pic.twitter.com/56AsE3OVUk — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) March 6, 2026

Durante la feria también se reconocerá la trayectoria de escritores como Carlos Martínez Assad, Humberto Musacchio y Élmer Mendoza, además de rendir homenaje a destacadas personalidades como Ofelia Medina y Gerardo Estrada. De manera póstuma, se recordará el legado de figuras fundamentales de la cultura mexicana como Miguel León-Portilla, Jaime Sabines, Julieta Fierro, José José, Pedro Ramírez Vázquez, Carlos Monsiváis y Salvador Elizondo.

Asimismo, participarán importantes figuras del ámbito cultural como Alberto Ruy Sánchez, Eduardo Matos Moctezuma, Alejandro Rosas, Benito Taibo, Mónica Soto, Diana Bracho, Guadalupe Loaeza, Carlos Villasana, José Gordon, Carmen Boullosa, Ángeles González Gamio, Juan Villoro y Mónica Lavín. Entre los invitados internacionales destacan el escritor británico Irvine Welsh, la autora colombiana Laura Restrepo y la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

De cara a la próxima Copa del Mundo, la feria también contará con la presencia de destacadas figuras del periodismo y del deporte como Justino Compeán, Heriberto Murrieta, Carlos Hermosillo, Fernando Schwartz, Luis Flores, Miguel España, Arturo Brizio, Eduardo Brizio, David Faitelson, Rafael Puente, Anselmo Alonso y Carlos Reynoso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR