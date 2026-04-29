Clara Brugada presenta 18 festivales futboleros para el Mundial 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó los 18 festivales futboleros que se realizarán en la capital con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos espacios contarán con actividades culturales, deportivas y gastronómicas, así como la transmisión de los partidos, con el propósito de que la justa deportiva trascienda el estadio y se viva en calles, colonias, barrios y pueblos.

“La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La concebimos también como la inauguración de cientos de canchas rehabilitadas para la población”, señaló la mandataria capitalina. Añadió que se trata de un encuentro con derechos y juego limpio, que se extiende a la vida pública de la ciudad.

Acompañada por Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial FIFA 2026, así como integrantes de su gabinete, Clara Brugada Molina informó que los 18 festivales serán gratuitos y se llevarán a cabo en espacios públicos, donde las familias podrán convivir y seguir los partidos en pantallas gigantes.

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“Queremos que la ciudad lata al ritmo de la convivencia, con un mismo esfuerzo y una misma emoción. La ciudad será una gran tribuna. Vamos a disfrutar un mundial para niñas, niños, jóvenes y familias”, expresó.

Asimismo, instruyó incorporar en estos espacios ferias tradicionales como la de la nieve, el elote y el maíz, así como muestras gastronómicas de pueblos de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, entre otros. También anunció que el 31 de mayo se realizará la Ola en avenida Paseo de la Reforma, con la participación de la ciudadanía.

Durante el evento, realizado en una de las 316 canchas de futbol intervenidas por la actual administración, ubicada en Mariquita Sánchez, Coapa, Culhuacán III, alcaldía Coyoacán la titular del Ejecutivo local reiteró que se busca un mundial incluyente, que se viva en el espacio público y promueva la convivencia.

“Queremos que se sienta en las calles, que se comparta y se disfrute en comunidad”, puntualizó.

Detalló que siete festivales operarán durante los 39 días del torneo, con la transmisión de los 104 partidos, mientras que en las otras 11 sedes se proyectarán encuentros de la selección mexicana y partidos de relevancia.

En su oportunidad, Gabriela Cuevas Barrón reconoció el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México para impulsar obras con enfoque social. “Los preparativos avanzan con claridad en sus objetivos. Se busca que México deje huella como sede del mundial”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que los festivales garantizarán el acceso al esparcimiento, al deporte y a espacios seguros, al tiempo que llevarán el ambiente mundialista a toda la ciudad, más allá de los partidos programados en el Estadio Ciudad de México.

Presentamos los #FestivalesFutboleros que habrá en toda la Ciudad de México durante el #Mundial2026.



Estarán en 18 puntos estratégicos para que la ciudadanía viva de cerca la pasión futbolera con transmisión en vivo de los partidos en pantallas gigantes, actividades, talleres,… pic.twitter.com/NEEYnEgfBr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 29, 2026

Indicó que estos espacios serán gratuitos y sin venta de alcohol, con el fin de promover la convivencia familiar, la cultura de paz, la protección de las infancias y una vida libre de violencia hacia las mujeres.

Informó que las sedes incluirán el Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón; el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco; el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero; el Parque de las Américas, en Benito Juárez; el Parque de la Consolación, en Coyoacán; el Deportivo San Mateo Atenco, en Cuajimalpa; y la Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc.

También se contemplan Campo Revolución, en Gustavo A. Madero; el Deportivo Leandro Valle, en Iztacalco; Utopía Meyehualco y la Central de Abasto, en Iztapalapa; la Unidad Independencia, en La Magdalena Contreras; el Parque Cri-Cri, en Miguel Hidalgo; el Deportivo San Francisco Tecoxpa, en Milpa Alta; el Deportivo Vivanco, en Tlalpan; el Bosque de Tláhuac; la Utopía Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, y el Deportivo Xochimilco.

Frausto Guerrero agregó que los festivales contarán con programación de fútbol, cine, música y actividades culturales. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en la Ola que se realizará en Paseo de la Reforma, la cual será documentada y difundida a nivel internacional.

En materia de infraestructura, informó que con la entrega de la cancha 188 de las 316 previstas en el programa de rescate, se cumplirá la meta antes del inicio del Mundial.

Finalmente, invitó a consultar la programación, sedes e información a través del chatbot Xoli, disponible vía WhatsApp, que funcionará como guía para ubicar actividades y servicios durante la temporada mundialista.

El próximo titular de la Secretaría del Deporte, Javier Hidalgo Ponce, anunció que los festivales incluirán talleres, batucadas comunitarias, animación de baile, concursos de penales y dominadas, cascaritas, torneos de teqball y fut-tenis, así como juegos tradicionales y actividades artesanales.

Por su parte, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, informó que se integrará una programación artística en los 18 espacios, con el objetivo de reflejar la diversidad cultural de la capital.

Entre las actividades, destacó la exposición de arte público “Axolotes en el corazón”, integrada por figuras monumentales intervenidas por artistas y colectivos, así como la presencia de alebrijes monumentales de la familia Linares. Asimismo, se realizarán conciertos, presentaciones de sonideros, comparsas y batucadas.

Finalmente, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, subrayó la coordinación entre niveles de gobierno para la ejecución de obra pública. Informó que de las 30 canchas proyectadas en la demarcación, 22 ya se encuentran concluidas y el resto estará listo a finales de mayo.

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JVR