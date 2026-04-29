SSC indaga delito de propiedad en asesinato de familia en alcaldía Azcapotzalco

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinadas en un domicilio de la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco.

Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México detuvieron este miércoles a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva señalados por su posible participación en el asesinato de una familia en la alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, la principal línea de investigación apunta a un móvil relacionado con un delito de propiedad.

En entrevista con Javier Solórzano para La Razón de México, explicó que la línea de investigación está relacionada con el hurto de pertenencias y dos camionetas en el domicilio de las víctimas en la colonia Nueva Santa María, aunque aclaró que existen más líneas de investigación.

“Hay una hipótesis principal que habla de un homicidio que ocurre con un móvil de delito de propiedad, hay un robo de pertenencias y de dos camionetas ya verificado, y hay también la hipótesis sobre, quizás, un proceso de despojo de alguna propiedad de la familia a cargo de la célula delictiva a la que, presuntamente, pertenecen las personas detenidas” Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC



Presuntos responsables, detenidos en Atizapán

De acuerdo con la SSC, los presuntos responsables fueron detenidos en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza y estarían relacionados con una célula criminal.

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Se trata de María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N”, y Emiliano “N”, quienes habrían cometido el multihomicidio entre la madrugada del lunes 27 y martes 28 de abril al interior de un domicilio ubicado la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María, para huir posteriormente en camionetas que eran propiedad de las víctimas.

Durante la tarde del 28 de abril, las autoridades llegaron al sitio para realizar las primeras investigaciones. Luego, mediante la revisión de cámaras de videovigilancia y el trabajo coordinado con las autoridades del Estado de México, los oficiales de la SSC localizaron uno de los vehículos hurtados a la familia.

Los uniformados detuvieron a la mujer de 24 años y a dos hombres de 21 y 36 años; además, les decomisaron una pistola con cartuchos útiles, un cargado, un silenciador y 95 dosis de marihuana y cocaína.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

Investiga posible relación ‘cercana’ entre detenido y víctima

En otra acción, los elementos de seguridad detectaron una segunda camioneta en un hotel y a Emiliano “N”, quien, al notar la presencia policial disparó. Durante el enfrentamiento el agresor resultó herido y fue posteriormente detenido .

Pablo Vázquez Camacho explicó que también se investiga si Emiliano “N” tenía una relación con una de las jóvenes asesinadas y si ello pudiera haber facilitado su entrada al domicilio.

“Existen indicios de que una de las personas detenidas habría tenido una relación cercana con una de las adolescentes víctimas del homicidio, esta relación ya de tiempo atrás. Pareciera que la relación se interrumpió y que fue retomada recientemente. Una hipótesis de trabajo que tenemos en la investigación es que dicha relación pudo haber facilitado el acceso de estas personas al entorno familiar y haber facilitado también el acceso al mismo domicilio. (...) Hay indicios fuertes en ese sentido”, comentó.

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cehr