Lluvias colapsan vialidades en CDMX

Una prolongada e intensa lluvia, se presentó durante la tarde noche al sur de la ciudad

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes en la capital del país provocaron severos encharcamientos, afectaciones viales y movilización de cuerpos de emergencia, lo que llevó al Gobierno de la Ciudad de México a desplegar el operativo interinstitucional Tlaloque 2.0 para atender los daños.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el volumen acumulado de precipitación superó los 19.5 millones de metros cúbicos, mientras que se activó la Alerta Amarilla en 14 alcaldías por la persistencia de las precipitaciones.

La administración encabezada por Clara Brugada Molina informó que en las labores de atención participan de manera coordinada personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

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Según el reporte oficial, las mayores precipitaciones se registraron en la alcaldía Tlalpan, donde la estación de La Joya acumuló 57.5 milímetros de lluvia, seguida por San Pedro Mártir con 42.75 milímetros.

En Coyoacán, la estación ubicada en el Estadio Azteca reportó 46.5 milímetros.

Para hacer frente a las afectaciones, la Segiagua desplegó 123 trabajadores especializados y 43 equipos de maquinaria, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas y equipo pesado para el desalojo de agua.

La dependencia indicó que, hasta las 19:00 horas, se había atendido el 25 por ciento de los encharcamientos reportados en Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac.

Uno de los puntos más afectados se localizó en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, en la colonia Arenal Tepepan, donde el drenaje fue rebasado, generando un encharcamiento de aproximadamente 250 metros de espejo y 90 centímetros de tirante.

En la zona permanecen cuadrillas especializadas y equipo de bombeo trabajando para restablecer las condiciones de circulación.

Lluvias dejan 82 árboles caídos en la CDMX

Dentro de este mismo marco, las fuertes lluvias que se registraron en la Ciudad de México han provocado la caída de 82 árboles, además de diversos incidentes relacionados con encharcamientos y afectaciones al mobiliario urbano, informó el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, Juan Manuel Pérez Cova, quien aseguró que los cuerpos de emergencia permanecen desplegados en las 16 alcaldías.

A través de un balance preliminar, el jefe vulcano detalló que, hasta el momento, también se han atendido 20 encharcamientos, dos cortocircuitos, el retiro de un poste y una lona desprendida como consecuencia de las precipitaciones.

“Al momento, informo el número de servicios por lluvias que hemos atendido hoy. Recordamos a la población que pueden llamar al 911 para solicitar apoyo. Continuamos trabajando en todas las alcaldías”, señaló Pérez Cova.

Las autoridades capitalinas mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y exhortaron a la población a reportar cualquier emergencia a través de la línea 911, así como a extremar precauciones ante la persistencia de las lluvias en distintas zonas de la ciudad.

Los cuerpos de emergencia continúan desplegados en diversos puntos de la capital para retirar árboles caídos, atender encharcamientos y prevenir riesgos a la población.

Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 5 m de largo que se desprendió desde la raíz, en la colonia Clavería, en @AzcapotzalcoMx#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/BY8SEv98Cu — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 12, 2026

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MSL