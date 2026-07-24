Sin fecha para retirar la venta de estampas

La directora del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, Loredana Montes López, mencionó que aún no hay fecha para que los comerciantes y coleccionistas de estampas instalados en la explanada del Palacio de Bellas Artes sean trasladados a otro sitio, luego de que ya terminó la justa deportiva.

La titular del órgano descentralizado mencionó a La Razón que, si bien es cierto el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una planificación para el reposicionamiento del cúmulo de personas que comercia con los stickers del álbum Panini, vasos del Fan Fest, monedas conmemorativas y otros objetos, el Fideicomiso del Centro Histórico aún no tiene todos los detalles de la operación.

El Dato: En las jardineras de Bellas Artes hay comerciantes que ofrecen tarjetas Panini desde 20 pesos hasta más de tres mil pesos, así como productos de justas pasadas.

“No lo sabemos con certeza (la reubicación de comerciantes y coleccionistas). Normalmente nos invitan a algunas reuniones que luego se tienen con la Secretaría del Gobierno. Y ahí se ventilan algunas situaciones, pero no sabemos mucho, honestamente”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Sin cobrar ni imponer condiciones Abren a los perros de asistencia las puertas de locales

Este diario informó ayer que aun con la finalización del Mundial de Futbol, en las jardineras de la explanada del Palacio de Bellas Artes hay personas desde la mañana para ofrecer distintos productos, tal como ocurrió este jueves, cuando el lugar estaba abarrotado en la tarde.

Personal de Defensa del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México mencionó que los coleccionistas de calcomanías de la Copa Mundial de Futbol únicamente tenían permitido ocupar el lugar durante el certamen futbolístico de manera lúdica y para el intercambio de estampas, pero muchos aprovecharon para comercializar y ahora su permanencia en el sitio es incierta.

200 pesos es el precio de las monedas conmemorativas

Los servidores públicos indicaron que incluso no pueden quitar a los vendedores, quienes cobran en efectivo, terminal bancaria y transferencia, ya que éstos se asumen como “coleccionistas” cuando ven a las autoridades.

Montes López explicó que, en un inicio, el Gobierno de la Ciudad de México planteó la presencia de dichos vendedores como algo eventual, aunque la situación ya se extendió varios meses.

“No sabemos cuánto tiempo pueda durar esto. Lo que hemos oído es que es algo eventual, pero es lo que hemos escuchado en estas reuniones. No puedo decir a qué le llaman eventual, porque no sé si sea un año, dos años, tres meses, cinco meses, no lo sé”, declaró la directora general del organismo púbico.

Bajo este tenor, la maestra en Estudios Urbanísticos enfatizó que el reposicionamiento de algunas de estas personas no es algo simple si se realiza un análisis crítico de la situación.

Esto ocurre porque, en primera instancia, el Palacio de Bellas Artes es un patrimonio que debe ser accesible a todas y todos los mexicanos sin ningún tipo de distinción, pero, por otro lado, quienes comercian o intercambian mercancía también tienen derecho al trabajo.

El escenario previo cobra relevancia si se contempla que, según el Fideicomiso del Centro Histórico, entre 600 mil y un millón de personas visitan el perímetro del centro histórico cada fin de semana.

“Siempre será un conflicto mientras aquí haya una tensión constante entre el uso comercial y el uso patrimonial, pero tampoco podemos decir que el uso comercial no sea parte del propio patrimonio, sólo que necesitamos ordenarlos (a comerciantes y coleccionistas)”, concluyó la encargada de fideicomiso.