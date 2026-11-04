Morena denunciará a Vicente Fox tras reiterar que intervino para que ganara Felipe Calderón

Luego de que el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, afirmara por tercera ocasión que intervino en la elección de 2006 para que lo sucediera Felipe Calderón Hinojosa, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentará denuncias en su contra.

Desde el pleno del recinto de Donceles, la coordinadora del grupo parlamentario guinda, Xóchitl Bravo Espinosa, expuso parte de la entrevista que el exmandatario panista dio a The Objective, en el programa del periodista español Juan Luis Cebrián. La legisladora acusó al PAN de burlarse de los mexicanos con la presunta imposición de Felipe Calderón Hijosa, como presidente en 2006.

“Queremos dejar constancia en este Congreso de la Ciudad de México, que la historia los alcanzó. La verdad salió a la luz. El pueblo de México que salió a las calles a exigir el respeto al voto popular no se equivocó. Veinte años después, este intento de presidente viene a reafirmar que intervino en las elecciones de 2006.

“Y anunciar que vamos a presentar las denuncias del dicho de este expresidente exdemócrata, en contra de su persona, por su dicho ante las autoridades correspondientes”, expresó Bravo Espinosa.

La coordinadora de Morena en el Congreso de la CDMX Xóchitl Bravo anuncia una denuncia formal en contra de Vicente Fox por haber aceptado que impuso a Felipe Calderón en 2006. pic.twitter.com/wxd0rU7LZy — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 4, 2026

Y es que durante la entrevista, Fox Quesada nuevamente afirma que trabajó, pese a ser Presidente del país, para que Andrés Manuel López Obrador no lo sucediera y para impulsar a Calderón Hinojosa.

En la grabación, el panista incluso reconoce que su acción no fue democrática, pero estaba decidido a no entregar el mandato a quien no fuera del PAN.

“Que en la siguiente elección gana Calderón... O lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso. Pero yo me dije, a mí mismo, que la sucesión en el país debiera de quedar en las mismas manos de mi partido político.

“Llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder, salvo a un presidente electo del PAN”, expresó a Juan Luis Cebrián al justificar que vio este movimiento como lo haría cualquier empresario con su firma.

No es la primera vez que Fox Quesada afirma que intervino en la elección presidencial de 2006, ya que en 2010 dijo al diario milenio sostuvo que “cargo los dados” en favor de Calderón Hinojosa. En ese momento incluso defendió este acto al justificar que fue democrático y como una segunda victoria para él.

«Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso».

Vicente Fox confiesa descaradamente el fraude electoral de 2006: admite que operó para imponer a Felipe Calderón… pic.twitter.com/NaJC2Dg8YU — Morena Tlaxcala (@morena_tlaxcala) November 4, 2026

En 2024, Fox Quesada dijo a medios de información en el Aeropuerto Internacional de León, Guanajuato, que desde la Presidencia del país operó para que Calderón Hinojosa tomara el poder. El panista además impulsó el desafuero de López Obrador.

Ayer, Bravo Espinosa cuestionó que Fox Quesada viera al país como una empresa a la cual debía administrar delegar un cargo. Además, reiteró que Calderón Hinojosa fue un presidente espurio.

“Porque la historia no miente y, desafortunadamente, la lápida que hoy pusieron encima de Acción Nacional lo hizo su expresidente. Y nos queda claro, y nunca vamos a flaquear, en decir que Calderón es un espurio y lo reafirman nuevamente.

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MSL