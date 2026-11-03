Vicente Fox confiesa que ayudó a Felipe Calderón a ganar en 2006

Vicente Fox, en la entrevista en donde se refirió al triunfo de Calderón en 2006.

¿El expresidente mexicano Vicente Fox confesó en una entrevista que contribuyó a que Felipe Calderón ganara las elecciones presidenciales de 2006, las cuales, desde ese año, han sido objeto de acusaciones de un fraude electoral por el cual ganó el panista y perdió por un estrecho margen el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista para el medio español The Objective, Fox Quesada dice que, “aunque no es muy democrático decirlo”, contribuyó al triunfo presidencial de Calderón Hinojosa, quien entonces era el candidato oficialista, al militar también en el PAN.

"Vicente Fox":

Porque declaró que él hizo que Calderón ganara las elecciones de 2006 pic.twitter.com/oib8E60mhJ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 3, 2026

“En 2006 gana Calderón… O lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón. Aunque no es muy democrático decir eso”, confiesa Fox en la entrevista.

Quien fue presidente del 2000 al 2006 aseguró que su intervención para garantizar el triunfo de Calderón fue parte de su “mentalidad de empresario”, es decir, una que le permitió vislumbrar que la continuidad fuera exitosa.

“Teniendo una mentalidad de empresario, el empresario que tiene que operar un negocio y hacerlo exitoso debe tener en su mente en manos de quién va a dejar esa empresa”, explicó el expresidente.

Asimismo, confesó que, si un candidato ajeno al PAN hubiera ganado la presidencia ese año, él no le hubiera entregado la banda:

“Yo me dije a mi mismo que la sucesión en el país debiera de quedar en las mismas manos de mi partido político. Llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder salvo a un presidente electo del PAN”, explicó Fox.

Declaraciones son graves y nos dan la razón: Sheinbaum

Esta mañana, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las declaraciones de Vicente Fox son “graves” y “nos dan la razón”, en referencia a que los líderes de la Cuarta Transformación han defendido en más de una ocasión que las elecciones de 2006 fueron resultado de un fraude electoral.

Sheinbaum Pardo lamentó que Vicente Fox se refiriera al país como “un negocio”, aunque aseguró que estas declaraciones confirman su postura de que los gobiernos panistas ven al país como una empresa de la cual extraer recursos.

“Dice que participó en la elección de 2006 y que gobernar a México es como gobernar una empresa, como si fuera un negocio, para ellos sí era un negocio, para Marta Sahagún y sus hijos y para él”, dijo la presidenta.

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