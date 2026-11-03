Suspenden cuenta de X de Andrés Manuel López Beltrán tras negar acusaciones de huachicol fiscal

La red social X suspendió la cuenta del exsecretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, por presuntamente incumplir las reglas de la plataforma propiedad del empresario Elon Musk.

“Andy”, como es conocido el aspirante a una diputación federal por Morena, se encontraba registrado con el nombre de usuario @AndyLopezBeltra; sin embargo, desde este martes, al ingresar a la cuenta aparece una notificación que informa sobre la suspensión.

“Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que incumplen las Reglas de X”, señala el mensaje en la plataforma.

Suspendida la cuenta de X de Andrés Manuel López Beltrán. ı Foto: Captura de Pantalla

Es posible constatar que la cuenta corresponde al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues al buscar su nombre de usuario en motores de búsqueda como Google, los resultados muestran el snippet, o una breve descripción, asociada al contenido del perfil.

Así aparece el snippet de la cuenta de X de Andrés Manuel López Beltrán, ahora suspendida. ı Foto: Captura de Pantalla

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cehr