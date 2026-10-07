Andrés Manuel López Beltrán asiste a los 15 años de Morena en el Auditorio Nacional | VIDEO

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante la celebración de los 15 años de Morena, el 7 de octubre de 2026.

El exsecretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, asistió este miércoles a la celebración de los 15 años de Morena en el Auditorio Nacional, en medio de señalamientos por supuestos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible."

“Andy”, como es conocido el aspirante a una diputación federal por Morena, apareció en la sección Preferente, justo frente al escenario donde se encontraba la plana mayor del partido para celebrar el aniversario del movimiento fundado por su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2011.

Captado a la distancia por la prensa, López Beltrán se tomó su tiempo para saludar a la militancia, que también se acercó para pedirle una fotografía.

🇲🇽 Andrés Manuel López Beltrán llega al Auditorio Nacional, conocido como el Coloso de Reforma, donde militantes de Morena se acercan para saludarlo y solicitarle fotografías del recuerdo.



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Más temprano este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ninguna investigación abierta en contra de Andrés Manuel López Beltrán.

“Eso sí se lo he preguntado a la fiscal [Ernestina Godoy Ramos] y me ha dicho que no hay ninguna investigación. Sobre otras personas tiene que informarlo la propia Fiscalía [General de la República]”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay ninguna investigación en la Fiscalía General de la República en contra de Andrés Manuel López Beltrán.https://t.co/t5dV06MeGJ#Fiscalía #FGR #Investigación #Sheinbaum pic.twitter.com/o1gUU3AV9c — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 7, 2026

Asimismo, durante su comparecencia ante el Senado de la República, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, descartó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de “Andy” y su hermano, Gonzalo Alfonso López Beltrán.

Además, el pasado 6 de octubre fue detenido en Zapopan, Jalisco, Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, a quien Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) relaciona con Luis Alberto Olán Aparicio, hermano de Amílcar Olán.

El pasado 13 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer que Estados Unidos canceló su visa y, en una carta dirigida al presidente Donald Trump, afirmó que la decisión “es de carácter político”; además, señaló directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

“Andy” sostuvo que las autoridades estadounidenses no cuentan pruebas que lo relacionen con “algún acto inmoral o delictivo”, por lo que calificó la medida como un asunto “más bien politiquero y propagandístico” .

El exsecretario de Organización de Morena también afirmó que durante su vida pública y privada se ha conducido bajo principios de honestidad que, señaló, fueron inculcados por sus padres, Rocío Beltrán Medina y Andrés Manuel López Obrador.

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cehr