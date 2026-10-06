Llega al Senado el nuevo libro de AMLO: senador del PT reparte 19 ejemplares

El senador sin partido, Enrique Inzunza Cázarez, con un ejemplar del último libro de Andrés Manuel López Obrador, el 6 de octubre de 2026.

El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), adquirió 20 ejemplares de Pueblo, el último libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de los cuales ya había repartido 19 entre legisladores y otras personas.

En declaraciones medios de comunicación en el Senado, González Yáñez mostró el único ejemplar que conservaba y explicó que originalmente adquirió una caja con 20 libros.

El legislador detalló que había entregado prácticamente todos los ejemplares y que sólo le quedaba uno, mismo que ofreció a los periodistas presentes para que lo rifaran.

Senador gastó casi 10 mil pesos por 20 ejemplares

También expuso que los 20 libros costaron casi 10 mil pesos. “Fueron 20 libros en una caja y costó 9 mil 960 [pesos], esos son los datos duros, eso es lo relevante”, afirmó. Asimismo, indicó que cada ejemplar costó de 498 pesos.

Entre las personas a las que entregó ejemplares se encuentra el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y al presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda.

También le preguntaron si había regalado un ejemplar al senador Adán Augusto López Hernández, de Morena, aunque respondió que no, porque, explicó, había visto a integrantes de su equipo con el libro.

“A él [Adán Augusto] no, porque vi que una parte de su equipo, un joven, traía uno”, relató. “Me imaginé”, dijo ante la posibilidad de el morenista ya tuviera el libro.

Asimismo, durante la sesión, el senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez fue visto en su escaño con un ejemplar de Pueblo.

Llega el nuevo libro de AMLO al Senado. 🏛️📚



En plena sesión, el legislador Enrique Inzunza Cázarez (@InzunzaCazarez) mantuvo el libro "Pueblo" en su escaño; en tanto, el senador del PT Alejandro González Yáñez (@GonzaloYanezDgo) invirtió $9,960 pesos en regalar 19 ejemplares. pic.twitter.com/j9cf2lEN9k — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 6, 2026

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cehr