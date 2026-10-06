Resaltan fuerza de excluidos de Morena para disputarle votos

Los aspirantes que quedaron fuera de las coordinaciones estatales de Morena conservan liderazgos y estructuras territoriales que podrían convertirlos en competidores por el voto de la propia Cuarta Transformación en 2027, advirtieron especialistas. Su capacidad de movilización, señalaron, obliga al partido a atender las inconformidades para evitar que las diferencias internas deriven en fracturas electorales.

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, y Raquel Olmos, especialista en procesos electorales de la Universidad Michoacana, identificaron casos como los de Andrea Chávez en Chihuahua, Raúl Morón en Michoacán y Abelina López en Guerrero, cuyos respaldos políticos no desaparecen por haber perdido una encuesta.

El escenario, sin embargo, requiere distinguir entre el potencial de esos liderazgos y sus decisiones: no todos buscan una candidatura alternativa ni han anunciado una ruptura. Mientras Morón descartó aparecer en la boleta de 2027, Morena designó este lunes a Chávez coordinadora municipal en Juárez. En Nuevo León, Tatiana Clouthier anunció un movimiento propio, aunque sostuvo que no pretende obtener un cargo.

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El Dato: La metodología de las encuestas de Morena dejó fuera en BC, BCS, Nayarit, Sonora y Tlaxcala, a los perfiles más conocidos, y ganaron los que tuvieron otros atributos.

COMPETITIVOS. Espinosa señaló que Chávez expresó su intención de permanecer en Morena y fortalecer al movimiento en Chihuahua, pero la apertura del PT a una eventual postulación introdujo la posibilidad de una competencia dentro del mismo bloque político.

“La eventual candidatura de Chávez por el PT sería uno de los mayores desafíos para Morena, porque convertiría una inconformidad interna en una competencia directa dentro del mismo espectro político de la 4T”, consideró.

La senadora quedó fuera de la coordinación estatal frente a Cruz Pérez Cuéllar, después de construir una estructura política propia en la entidad. Su designación en Juárez actualiza ese escenario: la dirigencia morenista presentó el nombramiento como parte del fortalecimiento de la organización territorial y la unidad del partido.

El anuncio le asigna una nueva responsabilidad dentro de Morena, aunque no equivale a una candidatura formal ni permite concluir que todas las diferencias estén resueltas.

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En Michoacán, Olmos destacó que la trayectoria y estructura del senador Raúl Morón lo mantienen como un factor de poder, pese a que el exfiscal estatal Carlos Torres Piña obtuvo la coordinación estatal.

La especialista recordó que Morón inicialmente anunció que evaluaría su futuro político y consultaría a quienes lo respaldaron, mientras el PT dejó abierta la posibilidad de recibirlo. Posteriormente, el senador descartó competir en 2027, incluso por esa fuerza política.

“Por ello, más que colocarlo como un candidato alternativo confirmado, hoy puede considerarse un factor de poder dentro de Morena y una estructura que el partido necesita mantener cerca”, explicó.

En Guerrero, Olmos señaló que aunque la senadora Beatriz Mojica, designada como coordinadora de la 4T en Guerrero, ha mantenido acercamientos con la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, después de que ésta cuestionara las mediciones, la edil ha manifestado capacidad de movilización como expresión del respaldo ciudadano.

“Aunque López no ha anunciado la creación de un movimiento ni una candidatura fuera de Morena, su discurso abre otra posibilidad: la construcción de una estructura política propia alrededor de su liderazgo local”, sostuvo.

Para la especialista, el reto del partido será impedir que ese desacuerdo se convierta en una fractura electoral en una entidad donde el oficialismo tiene una presencia importante.

LA RUTA EN NL. En Nuevo León, la inconformidad ya produjo el anuncio de una organización. Tatiana Clouthier presentó el pasado domingo Todos con Conciencia, después de que Morena designó a Clara Luz Flores como coordinadora estatal rumbo a 2027.

La exsecretaria de Economía afirmó que el nuevo movimiento busca impulsar una transformación en la entidad y que su propósito no es conseguir una candidatura personal. Cuestionó, sin embargo, que el estado sea “entregado” a un perfil con el que no coincide.

Clouthier Carrillo tiene una trayectoria vinculada al lopezobradorismo y fue coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. La creación de su movimiento marca distancia respecto de la decisión partidista, pero no acredita por sí sola una ruptura con Morena ni una futura participación electoral.

Este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las dirigentes del partido dialogar con ella y se mostró dispuesta a recibirla, aunque reiteró que no intervendrá en la definición.

LA PUERTA DEL PT. La posibilidad de que algunos liderazgos encuentren otra vía de participación está vinculada con las negociaciones entre Morena y sus aliados.

Reginaldo Sandoval abrió la puerta del PT a aspirantes que quedaron fuera de las definiciones morenistas. Este lunes, la vicecoordinadora petista en el Senado, Geovanna Bañuelos, confirmó que su partido evalúa competir por separado en Zacatecas y Nuevo León, entre otras entidades.

En Nuevo León, Bañuelos descartó que el PT contemple postular a Clouthier. Señaló que impulsa al diputado con licencia Jesús Elizondo y busca una encuesta en la que también participe Clara Luz Flores.