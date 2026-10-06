Senador Manuel Velasco Coello destapa a García Harfuch al 2030

Lo califica como el "Pedro Infante de la política"

El líder de Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, llamó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el “Pedro Infante de la política” por su alta popularidad y ser un hombre de resultados eficaces.

El coordinador de la bancada Verde en el Senado eligió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por los resultados que ha dado y anticipó que sin duda su partido lo apoyaría en la candidatura a la Presidencia de la República en 2030.

“Hoy en las encuestas que se han publicado está en primer lugar en los diferentes sondeos públicos que se han hecho, por lo que si él decidiera, porque él es de Morena, y si él decidiera participar en el 2030 y mantiene su buen trabajo y la popularidad sin duda alguna sería un proyecto ganador”, aseguró.

Aunque aclaró que no son los momentos para hablar de una candidatura a la Presidencia, recordó que el Partido Verde acompañar a Omar García Harfuch en su candidatura como senador en 2024, así como a su aspiración a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El senador Manuel Velasco afirmó que en las elecciones es más importante un buen candidato que son los que definen por encima de los partidos tradicionales.

El Pedro Infante de la política

Manuel Velasco explicó su comparación del secretario Omar García Harfuch con Pedro Infante al ser ambos personajes con alta popularidad en el país.

“Los resultados que ha dado en materia de seguridad, lo han hecho un personaje popular con las ciudadanas y los ciudadanos que los ponen por encima de los partidos políticos”, explicó con base en los estudios y encuestas publicadas.

Compartió el dato histórico de que su abuelo, el doctor Manuel Velasco Suárez fue quien operó al famoso cantante y actor Pedro Infante, luego de sufrir accidentes aéreos y automovilísticos, y le colocó una placa de platino en el cráneo.

El Secretario @OHarfuch “…es como el Pedro Infante de la política. Tiene una popularidad muy alta”, dice el líder de los senadores del PVEM, @VelascoM_ pic.twitter.com/ZZ3K61XgIg — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 6, 2026

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