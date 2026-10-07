‘Me siento orgullosa de pertenecer al movimiento’: Sheinbaum

En el marco de los 15 años de la fundación de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo orgullosa de pertenecer a este movimiento, aunque optó por separarse de la celebración partidista.

“Me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento. Desde el gobierno llevamos a cabo los principios y la visión del humanismo mexicano. Pero ya el propio aniversario pues ya lo tiene que celebrar, definir es el partido”, dijo.

La mandataria reiteró el llamado a que quienes pertenecen a la 4T y ocupan un cargo gubernamental deben apegarse a los principios del movimiento.

“Yo lo que pienso es que los gobernantes que provenimos del movimiento tenemos principios. El más importante o los más importantes, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó.

🇲🇽 La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Morena por el 15 aniversario de su fundación y aseguró sentirse orgullosa de formar parte del movimiento.



Durante su conferencia matutina, señaló que quienes gobiernan desde Morena deben mantener principios como “no mentir, no robar… pic.twitter.com/7LBtlIyJPw — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 7, 2026

Recordó que cuando el partido se conformó en un evento realizado el 2 de octubre de 2011 en el Auditorio Nacional, participó como moderadora junto a otros personajes.

Ésta será la misma sede en donde el partido guinda celebre su décimo quinto aniversario la tarde de este miércoles, para recordar la constitución de Morena.

El festejo se realizará a las 17:00 horas y, de acuerdo con la dirigente nacional del partido guinda, tendrá como propósito recordar la asamblea constitutiva con la que Morena nació formalmente en 2011.

“Vamos a hacer un recordatorio de aquella asamblea constitutiva inicial con la que nació Morena en 2011”, señaló Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del partido durante una conferencia de prensa.

La dirigente adelantó que al encuentro acudirán militantes y simpatizantes que han acompañado al movimiento desde sus primeros años, en un acto que, dijo, servirá también para refrendar el compromiso del partido con sus bases.

“Vamos a reunirnos con compañeras, compañeros que venimos caminando desde hace muchos años juntos”, afirmó.

Con información de Claudia Arellano

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LMCT