Marina y SSPC de Colima contribuyen a la disminución del 83% de la incidencia delictiva en el estado

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima e integrantes del Gabinete de Seguridad, informa que, como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada en Colima, se han obtenido avances significativos en la reducción de la incidencia delictiva. Los resultados reflejan una disminución del 83% en lo que respecta a homicidios dolosos, después de alcanzar un registro máximo de 63 en abril, cifra que descendió a 11 en septiembre.

La contundencia en los resultados de estas operaciones, se debe a la coordinación mediante la estrategia “Baluarte” con los diferentes órdenes de gobierno, mediante la cual se fortalece la presencia de las instituciones en puntos estratégicos y zonas prioritarias, concentrando capacidades humanas, operativas y tecnológicas para prevenir, disuadir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de la población.

Como resultado de la implementación de esta estrategia durante el 2026, se ha logrado la detención de 607 personas, de las cuales 11 son consideradas blancos prioritarios. Así como el aseguramiento de más de 2,214 kilogramos de cocaína, más de 15 kilogramos de marihuana, 392 kilogramos de metanfetamina, 88 inmuebles, 81 vehículos, 90 armas y 4,464 cartuchos.

La reducción de la incidencia delictiva es producto de la cooperación interinstitucional, mediante el intercambio de información y ejecución de acciones conjuntas, fortaleciendo la capacidad de respuesta, permitiendo mantener omnipresencia en el territorio, es decir, que la presencia de las autoridades no sea únicamente reactiva, sino permanente y preventiva.

Con la evolución de esta estrategia se busca que Colima se convierta en un lugar donde la seguridad sea una condición cotidiana, de tal manera que la representación de todos estos esfuerzos vayan dirigidos a que Colima sea un lugar seguro, en paz y en condiciones que permitan a la población vivir, trabajar y desarrollarse plenamente.

La Secretaría de Marina refrenda su compromiso de mantener una presencia permanente, cercana y coordinada, fortaleciendo las capacidades operativas y de inteligencia, así como la cooperación con las autoridades responsables de la seguridad, para contribuir a preservar la tranquilidad y bienestar de las familias de Manzanillo.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con elementos del Gabinete de Seguridad, informó que se han obtenido avances significativos en la reducción de la incidencia delictiva. Los resultados reflejan una disminución del 83% en lo que respecta a… pic.twitter.com/h2lYBuwAoK — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 7, 2026

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FGR