Morena alista festejo de 15 años, en el Auditorio Nacional

Ariadna Montiel, lideresa del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en conferencia de prensa de este martes.

Morena conmemorará este miércoles sus 15 años de existencia con un acto en el Auditorio Nacional, donde la dirigencia nacional del partido buscará recordar los orígenes del movimiento y reivindicar su trayectoria política, informó su presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes.

El festejo se realizará a las 17:00 horas y, de acuerdo con la dirigente, tendrá como propósito recordar la asamblea constitutiva con la que Morena nació formalmente en 2011.

“Vamos a hacer un recordatorio de aquella asamblea constitutiva inicial con la que nació Morena en 2011”, señaló Montiel durante su conferencia de prensa.

La dirigente adelantó que al encuentro acudirán militantes y simpatizantes que han acompañado al movimiento desde sus primeros años, en un acto que, dijo, servirá también para refrendar el compromiso del partido con sus bases.

“Vamos a reunirnos con compañeras, compañeros que venimos caminando desde hace muchos años juntos”, afirmó.

Durante la conferencia, Montiel aprovechó para celebrar la publicación de Pueblo, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien consideró una figura central en la construcción política de Morena, sin embargo, descartó que el expresidente este presente en el Auditorio Nacional.

La dirigente mostró el ejemplar y sostuvo que la obra representa nuevas enseñanzas para quienes integran el movimiento, particularmente ahora que López Obrador se mantiene retirado de la actividad pública.

“Deja lecciones a la militancia, a los activistas, a los políticos”, afirmó.

Montiel felicitó al expresidente por la publicación y sostuvo que su trayectoria dejó un legado que trasciende su paso por los cargos públicos.

“Nos deja siempre este legado ético y político”, expresó.

La presidenta de Morena consideró que el título del libro resume uno de los principales ejes de la lucha del movimiento: el pueblo como centro de su acción política.

“Este nuevo libro no puede tener mejor nombre que lo que convoca a nuestra lucha, nuestra causa, que es el pueblo”, afirmó.

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FGR