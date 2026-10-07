PAN considera que con Pio y Andy, Morena legalizaría parlamentario de ‘sobres amarillos’ y ‘fuero huachicolero’

Los diputados federales Federico Döring y Genoveva Huerta, exhibieron a la familia de Andrés Manuel López Obrador por tener miedo de caer en manos de las Cortes de Estados Unidos, tras el anuncio de Pío para ser legislador en la próxima Legislatura de San Lázaro.

“No cabe duda que toda la familia de López Obrador tiene pánico de terminar en las Cortes y en las cárceles de Estados Unidos”.

“No sólo es el huachicolero de Andy, sino que también Pío, su tío, andan buscando fuero; salieron tan honestos con 200 pesos en la cartera y un par zapatos que todos quieren hacer grupos parlamentarios con (Enrique) Inzunza para evitar ser extraditados por corruptos, narcos y ladrones”.

Döring y Huerta, lamentaron que la familia de AMLO busque aprovecharse del fuero constitucional para esconderse de la justicia.

Jorge Triana Tena, vocero del CEN PAN, aseguró que a la familia López Obrador, le urge fuero, necesitan, a como de lugar, estar blindados contra cualquier eventualidad porque cargan en su a haber una cantidad enorme de irregularidades de sospechas de anomalías.

La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, añadió que es un insulto para México que el señor de los sobres amarillos, busque ser diputado.

“Los famosos sobres amarillos llenos de dinero en efectivo, ahora anda buscando diputación que cinismo tan descarado que no nos vengan con cuentos al pueblo, no buscan representar a nadie, saben perfectamente las cuentas que tienen pendientes, aterrorizados que la justicia les alcance”.

Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, dijo que, seguramente, hay más que uno de los hijos, hermanos, primos, sobrinos y orientes de AMLO, inmiscuidos en el crimen organizado.

“Pues necesitan quedar bien protegidos con la inmunidad procesal, por si la fiscalía se les voltea, por si hay algún pleito interno y bueno, pues esto comprueba que están cayendo exactamente lo que dijo en su momento Andrés Manuel López Obrador son unos vulgares ambiciosos”.

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FGR