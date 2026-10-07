Pío López busca una diputación por Chiapas

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su registro como aspirante de Morena a la Coordinación Distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con miras a las elecciones de 2027.

A través de un video difundido en su cuenta de X, informó que el 6 de octubre formalizó su registro ante el partido: “Solicité mi registro a Morena como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional por el distrito nueve de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez”.

El también político chiapaneco reivindicó su cercanía con Andrés Manuel López Obrador y con el proyecto de la Cuarta Transformación, al afirmar que durante años se ha desarrollado una lucha política cuyo objetivo, dijo, ha sido construir el movimiento que actualmente gobierna el país.

El dato: EL hijo del expresidente AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, se registró el pasado 1 de octubre como aspirante a la Coordinación de la 4T del Distrito 6 de Tabasco.

“Se ha llevado a cabo una lucha incansable cuyo objetivo superior ha sido la construcción del movimiento más importante de México y de nuestro querido Chiapas: la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”, expresó.

De cara a las elecciones del 2027, Pío López Obrador dijo su aspiración responde a un compromiso moral de seguir trabajando por la entidad chiapaneca, territorio donde radica desde hace seis décadas.

“Por esa razón, es un compromiso moral seguir trabajando con responsabilidad, firmeza y determinación para el pueblo de Chiapas, que ha sido mi hogar desde hace 60 años”, sostuvo.

Durante su pronunciamiento, el aspirante argumentó que la elección de cargos de representación popular dentro de la organización política se realiza a través de las encuestas, mismas que, dijo, son una herramienta probada para medir el respaldo de la ciudadanía.

Dijo que la participación en la contienda tiene el propósito de fortalecer la estructura partidista a partir de las bases militantes: “Estoy convencido que tenemos que seguir avanzando con el apoyo del pueblo para fortalecer y consolidar nuestro movimiento y recuperar particularmente nuestro partido desde sus bases”.

Recordó que en el año 2009 compitió como candidato en ese mismo distrito electoral abanderando una coalición de partidos progresistas. Indicó que en aquella contienda se obtuvo un resultado favorable en las urnas, aunque atribuyó el desenlace de la elección a un fraude cometido por sus adversarios políticos.

“Esta tarea no es nueva para nosotros, pues en el 2009, hace 17 años, caminamos juntos como candidato en este mismo distrito electoral con una coalición de partidos progresistas, a ras de suelo y casa por casa”, recordó López Obrador.

Señaló que su decisión de participar obedece a una responsabilidad histórica para preservar los principios fundacionales del movimiento y transmitir esos ideales a las nuevas generaciones. Añadió que continuará con los recorridos territoriales y el trabajo directo con la población.

Clara Luz va con Tatiana

Por Claudia Arellano

La coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, Clara Luz Flores, ofreció respeto, inclusión y diálogo a Tatiana Clouthier, luego de que su excontendiente cuestionara su designación y acusara a Morena de traicionar sus principios. Aseguró que ambas ya se reunieron y buscará una segunda conversación para evitar que las diferencias internas fracturen al movimiento rumbo a 2027.

En entrevista radiofónica, la posible candidata a gobernadora rechazó que el partido haya “entregado” el estado y atribuyó a una posible confusión los señalamientos de su excontendiente; aseguró que ya se reunió con ella y que buscará una segunda conversación.

Flores Carrales aseguró que no descalificará las declaraciones de Clouthier, a quien definió como “un referente” del movimiento y una mujer con una trayectoria que, dijo, respeta profundamente.

“Tatiana es un referente en nuestro movimiento, es una persona con una trayectoria extraordinaria, yo la respeto muchísimo, respeto toda su trayectoria y toda su historia de vida”, afirmó.