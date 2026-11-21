Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, reconoció el “increíble trabajo” de las autoridades federales y consideró que la captura del líder del Cartel de Guasave y de la organización Beltrán Leyva es “una victoria para Estados Unidos y México”.

A través de la red social X, la “zarina antidrogas” recordó que “Chapo Isidro” es responsable del tráfico de drogas como fentanilo, heroína “y otros venenos” hacia Estados Unidos.

Ante la captura de Fausto Isidro Meza Flores, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, Carter alentó a mantener la cooperación binacional para combatir a los cárteles de la droga.

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“Sigamos derribando a los cárteles y organizaciones terroristas extranjeras con una cooperación continua para nuestras naciones y un Hemisferio Occidental más seguro”, escribió.

Incredible work with the capture of Isidro Meza-Flores, aka “El Chapo Isidro.” It is a victory for the United States and Mexico. He was responsible for the distribution of Fentanyl, heroin and other poisons into the U.S. Let’s continue to take down the cartels/ FTOs with… https://t.co/FrAfuORMN3 — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) November 21, 2026

En el mismo sentido, el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) aplaudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por el operativo en Guasave, Sinaloa, en el que colaboró con información de inteligencia que llevó a la captura de “Chapo Isidro”, de su primo y principal colaborador, Germán “N”, alias “Serafín”, y de José “N”, su cuñado y operador financiero de la organización Beltrán Leyva, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

“La cooperación bilateral da resultados contra las organizaciones criminales transnacionales”, resaltó el USNORTCOM. En otra publicación, el comando militar, encargado de coordinarse con las defensas con México y Canadá, reiteró su compromiso “para garantizar que continúen los intercambios de inteligencia”.

USNORTHCOM’s Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (@JIATFCC) is committed to working with our partners in Mexico, along with our U.S. Interagency partners, ensuring intelligence exchanges continue. Identifying, disrupting, and dismantling cartels is vital to homeland… https://t.co/cK18ul0ilC — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) November 21, 2026

‘Chapo Isidro’ podría enfrentar pena de muerte en Estados Unidos

Por su parte, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés), señaló que la detención de Fausto Isidro Meza Flores fue resultado de una investigación conjunta con el FBI, en coordinación con las autoridades mexicanas.

Asimismo, detalló que “Chapo Isidro” podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o muerte, si es condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, empresa criminal continua y narcotráfico.

“Este es un duro golpe a una de las redes de cárteles más poderosas de México”, consideró la HSI, al advertir que, en coordinación con sus socios, continuará “derribando a los capos de los cárteles en los niveles más altos, desmantelando sus imperios criminales y cortando de raíz a las organizaciones que trafican drogas mortales hacia las comunidades estadounidenses”.

MOST-WANTED SINALOA CARTEL LEADER CAPTURED IN MEXICO



Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro,” an FBI Ten Most Wanted fugitive and leader of the Beltrán Leyva faction of the Sinaloa Cartel, was arrested in Mexico alongside his top lieutenant, Germán Rolando Gálvez Meza.… — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) November 21, 2026

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