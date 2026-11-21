Tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, reconoció el “increíble trabajo” de las autoridades federales y consideró que la captura del líder del Cartel de Guasave y de la organización Beltrán Leyva es “una victoria para Estados Unidos y México”.
A través de la red social X, la “zarina antidrogas” recordó que “Chapo Isidro” es responsable del tráfico de drogas como fentanilo, heroína “y otros venenos” hacia Estados Unidos.
Ante la captura de Fausto Isidro Meza Flores, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, Carter alentó a mantener la cooperación binacional para combatir a los cárteles de la droga.
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“Sigamos derribando a los cárteles y organizaciones terroristas extranjeras con una cooperación continua para nuestras naciones y un Hemisferio Occidental más seguro”, escribió.
En el mismo sentido, el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) aplaudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por el operativo en Guasave, Sinaloa, en el que colaboró con información de inteligencia que llevó a la captura de “Chapo Isidro”, de su primo y principal colaborador, Germán “N”, alias “Serafín”, y de José “N”, su cuñado y operador financiero de la organización Beltrán Leyva, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
“La cooperación bilateral da resultados contra las organizaciones criminales transnacionales”, resaltó el USNORTCOM. En otra publicación, el comando militar, encargado de coordinarse con las defensas con México y Canadá, reiteró su compromiso “para garantizar que continúen los intercambios de inteligencia”.
‘Chapo Isidro’ podría enfrentar pena de muerte en Estados Unidos
Por su parte, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés), señaló que la detención de Fausto Isidro Meza Flores fue resultado de una investigación conjunta con el FBI, en coordinación con las autoridades mexicanas.
Asimismo, detalló que “Chapo Isidro” podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o muerte, si es condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, empresa criminal continua y narcotráfico.
“Este es un duro golpe a una de las redes de cárteles más poderosas de México”, consideró la HSI, al advertir que, en coordinación con sus socios, continuará “derribando a los capos de los cárteles en los niveles más altos, desmantelando sus imperios criminales y cortando de raíz a las organizaciones que trafican drogas mortales hacia las comunidades estadounidenses”.
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cehr