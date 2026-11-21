Elementos del Ejército Mexicano habrían detenido la noche de este viernes en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder del Cártel de Guasave, durante un operativo que desató enfrentamientos armados y una intensa movilización de fuerzas federales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su captura.

Originalmente se reportó una agresión con armas de fuego contra personal federal, lo que provocó un fuerte despliegue de seguridad con sobrevuelos de helicópteros y movilizaciones de unidades militares ante la violencia desatada en distintos puntos del norte y centro del estado, con enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, quema de tráileres y vehículos. Los incidentes se extendieron a los municipios de Los Mochis, Topolobampo, El Fuerte y Angostura.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los hechos y pidió a la población mantenerse en resguardo, evitar la zona del enfrentamiento y abstenerse de transitar por las vialidades mientras se desarrollaba el operativo.

El Dato: En redes sociales se difundió un video en el que el presunto capo habría pedido a sus subalternos que detuvieran los ataques para no afectar a la población civil.

“Se solicita evitar la carretera La Costera, desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, debido a que se tiene el registro de bloques de las vías de comunicación. También evitar circular sobre la carretera la libre, ya que se tienen múltiples bloqueos en ambos sentidos”, detalló.

La dependencia informó que elementos del Grupo Interinstitucional y de los tres órdenes de gobierno se encontraban desplegados en el municipio con el objetivo de restablecer el orden y atender la situación de seguridad.

Ficha de búsqueda emitida por autoridades de EU ı Foto: Especial y captura de pantalla

En redes sociales se difundieron videos de enfrentamientos y balaceras, así como tráileres y automóviles incendiados en diversas vialidades, sin que hasta el momento se haya detallado cifras de detenidos o víctimas por estos hechos.

También se reportó que la violencia obligó a suspender el juego entre Algodoneros y Venados. En videos en redes sociales se puede observar que mientras el partido de beisbol se desarrollaba en el estadio de los primeros en Guasave, jugadores y aficionados corrieron a resguardarse al escucharse las detonaciones.

Originario de Bamoa, Meza Flores, de 44 años, figura entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que lo acusa de dirigir una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El gobierno de aquel país ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena.

En redes sociales se difundieron videos de vehículos incendiados ı Foto: Especial y captura de pantalla

En enero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a Meza Flores y su organización a su lista de sanciones contra narcotraficantes. La dependencia también elaboró un organigrama con siete personas de su entorno familiar y criminal, entre ellas Salomé Flores Apodaca, Fausto Isidro Meza Angulo, Agustín Flores Apodaca y Flor Angely Meza Flores.

Un documento judicial de 2026 de una corte federal de Chicago identifica a Meza Flores como presunto colaborador de Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, antiguo jefe de plaza de Los Chapitos en Ahome, Sinaloa, y dirigente del grupo armado Fuerzas Especiales de Chuta.

Según ese expediente, ambos acordaron, entre mayo de 2025 y enero de 2026, desplegar hombres armados para brindar seguridad y participar en enfrentamientos en apoyo de distintas facciones del Cártel de Sinaloa. La fiscalía estadounidense relaciona esa colaboración con el tráfico internacional de drogas.

El mismo archivo lo menciona entre los presuntos participantes de una conspiración para proporcionar recursos a una organización que EU designó como terrorista en febrero de 2025. La acusación de apoyo material al terrorismo corresponde a Ibarra Félix, mientras que Meza Flores figura como presunto colaborador dentro de los hechos investigados.

El capo construyó su trayectoria criminal dentro de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, de la que posteriormente se desprendió para consolidar su propia organización, conocida como Cártel de Guasave. A este grupo se le atribuye el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En los últimos años, su organización adquirió mayor peso en la disputa interna del Cártel de Sinaloa. En 2025, Meza Flores estableció una alianza con la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, para enfrentar a Los Chapitos y ampliar su influencia territorial.

Durante 2026, las autoridades intensificaron las operaciones contra su estructura. Entre las acciones recientes destacan la captura de presuntos operadores y la muerte de Jesús González Peñuelas, alias Chuy González, señalado como uno de sus principales colaboradores.

El grupo que desafió a Joaquín Guzmán

| Por Elizabeth Hernández |

El Cártel de Guasave surgió de las estructuras del narcotráfico que operaban en el norte de Sinaloa y consolidó su poder tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán en 2008. Con Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, al frente, la organización se convirtió en una de las principales rivales del Cártel de Sinaloa y extendió sus redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La historia del grupo se remonta al menos al año 2000, según el Departamento del Tesoro estadounidense, que identificó sus operaciones en Guasave y documentó el envío de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas hacia territorio norteamericano. Sin embargo, su consolidación como estructura criminal con identidad propia ocurrió durante los años posteriores al enfrentamiento entre los antiguos socios del narcotráfico sinaloense.

Meza Flores encontró respaldo en la organización de los Beltrán Leyva, que hasta entonces mantenía una alianza con Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García. La detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en enero de 2008 precipitó la ruptura, después de que sus hermanos atribuyeron la captura a una supuesta traición de El Chapo.

A partir de esa confrontación, el grupo de Meza Flores, también identificado como Los Mazatlecos, fortaleció su presencia en Guasave, Los Mochis y otros municipios del norte de Sinaloa. La organización proporcionó a los Beltrán Leyva una base territorial desde la cual enfrentaron a los hombres de Guzmán Loera, incluso después de que sus principales dirigentes perdieron influencia por detenciones y asesinatos.

En 2013 EU identificó formalmente a la organización Meza Flores como un grupo dedicado al narcotráfico internacional y sancionó a ocho personas de su círculo cercano, y a tres empresas asentadas en Guasave que, según las investigaciones estadounidenses, facilitaban las operaciones de la organización. Durante aquellos años, las autoridades estadounidenses atribuyeron al enfrentamiento entre los Meza Flores y el Cártel de Sinaloa un incremento de la violencia, con asesinatos, secuestros e incendios. El grupo de El Chapo Isidro resistió los intentos de sus adversarios por recuperar posiciones en Guasave y las comunidades de la sierra.

Esta disputa también provocó intervenciones militares. En julio de 2014, un operativo federal en Guasave y Sinaloa de Leyva dejó 12 presuntos integrantes de su organización muertos, aunque Meza Flores consiguió escapar. Meses después, con la detención de Héctor Beltrán Leyva, El H, el jefe de Los Mazatlecos quedó entre los principales operadores de la estructura criminal.

Tras la captura de El Mayo Zambada en 2024 y el inicio de la confrontación entre sus seguidores y Los Chapitos, el Cártel de Guasave volvió a cobrar relevancia en la disputa territorial de Sinaloa. Reportes de 2025 señalaron una alianza entre el grupo de Meza Flores con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, para enfrentar a los hijos de Joaquín Guzmán.