La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció a las autoridades mexicanas por el operativo que llevó a la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y dos de sus colaboradores, lo cual, aseguró, fue una “victoria significativa”.
Mientras que Sara Carter, quien en su puesto de directora de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas es conocida como la “zarina antidrogas de Estados Unidos”, enfatizó que la detención fue una victoria para ambos países, y llamó a mantener la “cooperación continua”.
DEA celebra victoria contra una de las redes criminales más violentas del país
En su mensaje, la DEA enfatizó que la detención de “El Chapo Isidro” fue una “victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México”.
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La Administración detalló que la organización que identificó como “Meza-Flores, afiliada a Beltrán Leyva”, ha sido responsable de “derramamiento de sangre e inestabilidad en México”, así como tráfico de drogas, incluido fentanilo, a Estados Unidos.
Destacó que la organización criminal liderada por “El Chapo Isidro” representaba “una amenaza significativa para las vidas y comunidades estadounidenses”.
Por lo anterior, manifestó su elogio a las autoridades mexicanas por lo que consideró una “operación decisiva” y reiteró que “sigue comprometida con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales a nuestro país”.
Captura de “El Chapo Isidro” es una victoria para EU y México, dice “zarina antidrogas”
En un mensaje aparte, Sara Carter, la “zarina antidrogas” de Estados Unidos, destacó que la captura de Fausto Isidro “N” es una victoria conjunta para México y el país que representa, y llamó a mantener la “cooperación continua” para seguir impactando a las organizaciones criminales.
A través de una publicación en redes sociales, Carter destacó que el operativo que llevó a la detención de “El Chapo Isidro” fue un “trabajo increíble”.
“Él era responsable de la distribución de fentanilo, heroína y otros venenos en Estados Unidos”, explicó la “zarina antidrogas”.
En el mismo sentido, Sara Carter hizo un llamado a que Estados Unidos y México mantengan la colaboración en favor de la seguridad regional.
“Sigamos derribando a los cárteles/FTO [organizaciones terroristas extranjeras] con una cooperación continua para nuestras naciones y un Hemisferio Occidental más seguro”, escribió la funcionaria estadounidense.
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