La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció a las autoridades mexicanas por el operativo que llevó a la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y dos de sus colaboradores, lo cual, aseguró, fue una “victoria significativa”.

Mientras que Sara Carter, quien en su puesto de directora de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas es conocida como la “zarina antidrogas de Estados Unidos”, enfatizó que la detención fue una victoria para ambos países, y llamó a mantener la “cooperación continua”.

🚨 La Secretaría de la Defensa Nacional difundió el video del operativo en el que fue capturado Fausto Isidro “N”, alias ‘El Chapo Isidro’, junto con otros dos presuntos colaboradores de los Beltrán Leyva, en Sinaloa.



🇺🇸 Estados Unidos colaboró mediante el intercambio de… pic.twitter.com/cwPtFQ4Aox — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

DEA celebra victoria contra una de las redes criminales más violentas del país

En su mensaje, la DEA enfatizó que la detención de “El Chapo Isidro” fue una “victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México”.

La Administración detalló que la organización que identificó como “Meza-Flores, afiliada a Beltrán Leyva”, ha sido responsable de “derramamiento de sangre e inestabilidad en México”, así como tráfico de drogas, incluido fentanilo, a Estados Unidos.

Destacó que la organización criminal liderada por “El Chapo Isidro” representaba “una amenaza significativa para las vidas y comunidades estadounidenses”.

The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks.



For decades, this organization has fueled… pic.twitter.com/14gzhUg25I — DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026

Por lo anterior, manifestó su elogio a las autoridades mexicanas por lo que consideró una “operación decisiva” y reiteró que “sigue comprometida con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales a nuestro país”.

Captura de “El Chapo Isidro” es una victoria para EU y México, dice “zarina antidrogas”

En un mensaje aparte, Sara Carter, la “zarina antidrogas” de Estados Unidos, destacó que la captura de Fausto Isidro “N” es una victoria conjunta para México y el país que representa, y llamó a mantener la “cooperación continua” para seguir impactando a las organizaciones criminales.

A través de una publicación en redes sociales, Carter destacó que el operativo que llevó a la detención de “El Chapo Isidro” fue un “trabajo increíble”.

Incredible work with the capture of Isidro Meza-Flores, aka “El Chapo Isidro.” It is a victory for the United States and Mexico. He was responsible for the distribution of Fentanyl, heroin and other poisons into the U.S. Let’s continue to take down the cartels/ FTOs with… https://t.co/FrAfuORMN3 — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) November 21, 2026

“Él era responsable de la distribución de fentanilo, heroína y otros venenos en Estados Unidos”, explicó la “zarina antidrogas”.

En el mismo sentido, Sara Carter hizo un llamado a que Estados Unidos y México mantengan la colaboración en favor de la seguridad regional.

“Sigamos derribando a los cárteles/FTO [organizaciones terroristas extranjeras] con una cooperación continua para nuestras naciones y un Hemisferio Occidental más seguro”, escribió la funcionaria estadounidense.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am