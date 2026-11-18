El administrador de la DEA, Terrance Cole, habla sobre las acciones policiales relacionadas con la venta ilícita de drogas en la web oscura, el 12 de noviembre de 2026, en Washington.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, acusó que la corrupción en México fortalece las redes de los cárteles y advirtió que la agencia a su cargo expondrá los vínculos entre organizaciones criminales y los actores políticos que las protegen, ya que señaló en redes sociales que “La corrupción en México alimenta las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”.

El funcionario ratificó que la DEA buscará exponer esas conexiones para proteger a los estadounidenses y cerró su mensaje con una advertencia: “No vamos a dar marcha atrás”.

Apenas la semana pasada, Terry Cole había colocado el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre las prioridades de su agencia, con una estrategia dirigida contra los principales líderes, estructuras financieras y operaciones internacionales, además de las redes de apoyo que sostienen sus actividades. Entre estos, incluyó a los funcionarios públicos que ofrecen protección al crimen organizado.

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“La corrupción y el narcotráfico van de la mano, independientemente del cargo político”, sostuvo el funcionario al advertir que tanto la DEA como el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (NHS por sus siglas en inglés) irán tras quienes utilicen sus posiciones para facilitar las actividades delictivas de estas células.

Durante la última semana, Cole ha reiterado en distintos pronunciamientos su intención de perseguir tanto a los narcotraficantes como a quienes les brindan protección. La primera advertencia llegó después de que un tribunal federal de Estados Unidos condenara a Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del CJNG, a cumplir más de 22 años de prisión.

Cole retomó sus señalamientos dos días después, tras la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. En esa ocasión, recordó el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en 1985 y advirtió que “su sacrificio nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte”, al reiterar que la búsqueda de verdad y justicia continuará.

Estos pronunciamientos ocurrieron tras el encuentro que el director de la DEA sostuvo en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Durante la reunión, ambos abordaron investigaciones financieras, intercambio de información sobre estructuras delictivas, solicitudes de colaboración y asuntos de extradición.

García Harfuch explicó que este tipo de encuentros con autoridades estadounidenses ocurre cada tres o cuatro meses y forma parte de los mecanismos habituales de cooperación en seguridad. También señaló que mantiene contacto con otras agencias de ese país y descartó que la reunión respondiera a una solicitud extraordinaria del gobierno de EU.

Las acusaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales tampoco son nuevas. En julio, el Gabinete de Seguridad rechazó señalamientos similares por considerar que carecían de sustento y destacó la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos en el marco del operativo Enjambre, entre ellos siete alcaldes en funciones, por su presunta participación en actividades delictivas.

Tras la advertencia, PAN pide replantear estrategia

| Por Claudia Arellano |

Los diputados panistas Genoveva Huerta y Raúl Torres pidieron al Gobierno federal replantear su estrategia de seguridad e investigar los presuntos nexos entre funcionarios y organizaciones criminales, sin distinción de cargo o partido.

La exigencia se produjo luego de la advertencia del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, sobre la posibilidad de exhibir nombres de políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, fue considerada por el Partido Acción Nacional (PAN) como un llamado de atención al Gobierno de México para replantear su estrategia de seguridad y combatir la corrupción sin distinciones partidistas.

La diputada panista por Puebla, Genoveva Huerta, sostuvo que las declaraciones del estadounidense evidencian, desde la perspectiva de su partido, el fracaso de una política de seguridad que privilegió los llamados “abrazos” en lugar de la aplicación de la ley.

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“Mientras el oficialismo de Morena insiste en minimizar la crisis de inseguridad y en defender un discurso de supuesta honestidad, las autoridades estadounidenses apuntan directamente a la complicidad política como el motor que fortalece a los grupos criminales”, afirmó.

La legisladora acusó a Morena de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales y señaló que las consecuencias de la inseguridad y la corrupción ya tienen repercusiones internacionales.

Por ello, exigió al Gobierno federal esclarecer cualquier señalamiento sobre posibles nexos entre servidores públicos y grupos delictivos, así como garantizar las investigaciones, sin importar el cargo o partido político de los involucrados.

La legisladora blanquiazul afirmó que “México no merece un gobierno con señalamientos por pactar o tolerar la corrupción que destruye la paz de nuestras familias. La transparencia no puede ser selectiva, ni quedar en meras palabras desde el poder”.

Al concluir, demandó que las investigaciones se realicen sin excepciones y que prevalezca la rendición de cuentas.