FGR no investiga a ‘Andy’ López Beltrán, afirma Sheinbaum

En medio de los señalamientos alrededor de Andrés Manuel López Beltrán y supuestos vínculos delincuenciales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ninguna investigación abierta en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque dijo que esta es una información que la FGR debe de precisar, comentó que sí ha consultado este tema con la titular, Ernestina Godoy, quien le ha confirmado que no hay averiguaciones abiertas contra Beltrán.

“Pues tiene que decirlo la Fiscalía. Eso sí se lo he preguntado a la fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación. Sobre otras personas tiene que informarlo la propia Fiscalía”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

Esta misma semana, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, también negó que desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se tengan procesos abiertos por presuntos movimientos irregulares de López Beltrán o el empresario Amílcar Olán, uno de sus cercanos.

Por otro lado, comentó que no se le brindó ningún informe acerca de la captura de Iván Cazarín Molina, ‘El Tanque’, identificado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a quien también se relaciona con el círculo de cercanos al hijo del expresidente ya mencionado y su hermano, Gonzalo Alfonso.

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