Avanza en comisiones del Senado segunda parte de la ‘Ley Antimemes’

Sesión de las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado, el 3 de noviembre de 2026.

Las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet y contempla sanciones administrativas cuando incumplan las disposiciones para atender infracciones cometidas por sus usuarios. La minuta será turnada al Pleno para su discusión.

El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor y siete en contra, con el respaldo de la mayoría de Morena, pese a las objeciones de legisladores del PRI y del PAN, quienes advirtieron posibles riesgos para la libertad de expresión y la actividad periodística.

La propuesta modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, con el propósito de establecer un esquema de responsabilidad secundaria para los intermediarios digitales, particularmente cuando tengan conocimiento de conductas que vulneren derechos de autor, contribuyan a ellas o puedan controlarlas y obtengan un beneficio financiero directamente atribuible a esas infracciones.

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La reforma también establece que los proveedores deberán contar con políticas para terminar la prestación del servicio a usuarios infractores reincidentes. Estas disposiciones deberán ser públicas y estar incorporadas en los términos y condiciones de los servicios.

PAN y PRI advierten afectaciones y riesgos para la libertad de expresión

Durante la discusión, la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, cuestionó que la minuta no precise suficientemente las garantías de defensa para los usuarios antes de que se determine la cancelación de sus servicios.

“Estamos hablando de algo más grave que bajar una publicación. Estamos hablando de cortar el servicio de internet a un hogar”, advirtió.

La priista señaló que una reclamación por el contenido de un video o una imagen podría terminar afectando a todos los integrantes de una familia que comparten una misma conexión, incluso cuando algunos utilicen el servicio para estudiar, trabajar o realizar trámites.

Por su parte, el senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, advirtió que ampliar las responsabilidades de los proveedores podría generar incentivos para retirar publicaciones de manera preventiva , sin revisar suficientemente si realmente existe una infracción.

“Estamos de acuerdo en que defendamos los derechos de autor, en que fortalezcamos las relaciones comerciales, sobre todo en la relación del tratado de libre comercio, pero que esto no limite algo fundamental para la vida de todos los mexicanos, que es la libertad de expresión”, sostuvo.

Las comisiones remitieron al Pleno las reservas y votos particulares presentados por legisladores del PRI y del PAN para su análisis y eventual discusión.

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cehr