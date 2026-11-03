¿Mochila de vida o mochila de emergencia, cómo es el kit?

La mochila de vida o mochila de emergencia es una herramienta que todas las personas deben tener en sus hogares, con la finalidad de tener todas las cosas necesarias al alcance en caso de que se registre algún desastre.

Pese a que en internet se han desatado varias teorías y afirmaciones sobre las posibles causas por las que se emitieron recomendaciones de prevención a nivel mundial, estas medidas se realizan de manera periódica en México.

Esto debido a que las autoridades de Seguridad y Protección Civil en el país buscan que las personas cuenten con las herramientas necesarias para prevenirse en caso de alguna emergencia o desastre natural.

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Mantén lista tu mochila de las 72 horas 🎒 con artículos esenciales para responder ante cualquier emergencia.



🚨 Adapta su contenido a las necesidades de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y mascotas. pic.twitter.com/0WYXhOPGvf — CONRED (@ConredGuatemala) November 2, 2026

¿Por qué les llaman así y para qué sirven?

La mochila de emergencia, o mochila de vida, recibe este nombre debido a su utilidad, pues es una mochila que contiene los artículos básicos necesarios para atender las necesidades básicas de una persona por al menos 72 horas.

Estas mochilas pueden ser una por familia nuclear o una más compacta individual, y en esta se debe portar todo lo necesario para cubrir las necesidades en las próximas 72 horas de un desastre o emergencia.

Como artículos básicos se consideran alimentos no perecederos como comida enlatada, agua embotellada, cobija, dinero en efectivo, copia de llaves, linterna, radio portatil, medicina en caso de necesitarla, medicamentos en caso de requerirlos, artículos de limpieza personal, y una muda de ropa.

En caso de #sismo, la decisión de evacuar o replegar depende de las característica del inmueble donde te encuentres.



El "Plan Familiar para la Prevención de Riesgos" es una guía que te orienta para saber qué hacer ante una emergencia. Descárgala en el siguiente enlace:



🔗… pic.twitter.com/EFS68Ph4H1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 1, 2026

Asimismo, es recomendable tener una carpeta plastificada con copias de todos los documentos esenciales como actas de nacimiento, CURP, credenciales, carnets médicos, etc; o bien, mantenerlos digitalizados en una memoria usb.

Adicionalmente se recomienda tener los artíclos de animales de compañía como correa, alimento y agua, y artículos como pañales y comida para bebé en caso de necesitarlos.

En esta mochila de vida también se puede agregar un pequeño kit de emergencia con artículos como alcohol, antiséptico, guantes estériles, gasas, vendas y apósitos para heridas.

Esta mochila es un artículo que debe tenerse siempre cerca de la puerta que se utiliza para salir del domicilio, pues está pensada para tomarla rápidamente en caso de requerir evacuar de emergencia.

Los #AnimalesDeCompañía que habitan contigo deben ser incluidos en tu "Plan Familiar para la Prevención de Riesgos", por lo que te compartimos la lista de elementos que debe contener su #MochilaDeVida.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ZrTcS84bYF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 3, 2026

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