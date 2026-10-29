CSP evalúa plan de seguridad de Sinaloa tras alza en homicidios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Sinaloa registró un incremento de homicidios durante los últimos dos meses, particularmente en las semanas recientes, por lo que instruyó al Gabinete de Seguridad a evaluar la situación y ajustar la estrategia para proteger a la población.

“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y, particularmente, en las últimas semanas. Entonces, hay todos los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa es proteger, evidentemente, a las y los sinaloenses”, declaró.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios aumentaron 10.2 por ciento durante agosto y septiembre respecto al bimestre anterior, al pasar de 283 a 312 casos.

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Como parte de la revisión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó una visita de trabajo en la entidad junto con el comandante de la Guardia Nacional (GN), general Guillermo Briseño, para evaluar los operativos y las necesidades de las corporaciones locales.

El Dato: Una cabeza humana fue localizada el pasado martes 27 de octubre frente a las instalaciones del ayuntamiento de Mazatlán, el mismo día en que Harfuch anunció visitas a la entidad.

La agenda incluyó reuniones con mandos de seguridad y autoridades estatales, así como la revisión de las capacidades de las policías estatal de Sinaloa y municipal de Culiacán.

Los funcionarios analizaron requerimientos de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación para fortalecer sus operaciones.

García Harfuch también se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, quien asumió el cargo el 25 de agosto, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya. Ambos revisaron los avances de la estrategia y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Durante la visita, el secretario supervisó el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) para identificar necesidades que permitan mejorar su funcionamiento.

Asimismo, inspeccionó el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario. Sobre Mazatlán, anunció que en una próxima visita evaluará las condiciones de la Policía Municipal y su plan de fortalecimiento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dará seguimiento a los proyectos y supervisará sus avances.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo reuniones con mandos militares y de la GN, para analizar el despliegue de personal y determinar ajustes operativos. El 27 de octubre acudió a Mazatlán para supervisar a las tropas de la Tercera Región Militar. Revisó las condiciones del personal militar en Nayarit y se reunió con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, también participa en las jornadas de supervisión previstas por el Gabinete de Seguridad en distintas fechas de esta semana.

García Harfuch anunció que las revisiones en Sinaloa tendrán carácter permanente, con “evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia”. Sostuvo que la coordinación con las autoridades estatales y municipales continuará como parte de las acciones para combatir la violencia y fortalecer las instituciones seguridad.