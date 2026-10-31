Marina enviará más de mil 600 elementos más a Mazatlán, Sinaloa, para reforzar seguridad

La Secretaría de Marina (Semar) informó que implementará acciones de seguridad adicionales en Sinaloa, entre ellas el despliegue de mil 600 elementos en Mazatlán para reforzar la vigilancia.
A través de un comunicado, la Semar informó que el titular, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó la ciudad de Mazatlán para supervisar el despliegue de elementos de seguridad y sostener reuniones con la gobernadora interina, Graciela Domínguez, así como con representantes de los principales sectores empresariales.
Como resultado, detalló, se acordó el despliegue de más de mil 600 elementos adicionales de la Semar en Mazatlán, “con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad en beneficio de la población”.
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Desde mediados de este año, instituciones federales de seguridad han reforzado la seguridad en Sinaloa mediante el despliegue de elementos. A finales de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) concretó su tercer refuerzo en un mes con el envío de 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales.
Semar y gobierno estatal acuerdan otras acciones de seguridad
Además del despliegue de más de mil 600 elementos en Mazatlán, la Semar y el gobierno estatal acordaron acciones adicionales de seguridad en la ciudad.
Así, según el comunicado de la Semar, se acordó impulsar acciones para recuperar los espacios públicos, y fortalecer la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas.
También, se planteó impulsar la reactivación de Sinaloa “mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y los distintos sectores productivos”.
“Para ello, se destacó la importancia de la participación del sector empresarial y su colaboración permanente con las autoridades”, se lee en el comunicado.
Finalmente, se planteó proporcionar a la ciudadanía un código QR para facilitar el acceso a un número telefónico de denuncia ciudadana, a fin de facilitar los reportes seguros y la atención oportuna.
“El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina refrendan su compromiso de mantener una estrecha coordinación y sumar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad para fortalecer la seguridad, recuperar los espacios públicos, impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones de bienestar para las familias sinaloenses”, concluye el comunicado.
Por otro lado, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, destacó la reunión que sostuvo con Morales Ángeles y enfatizó que seguirá trabajando “en coordinación absoluta” con el Gobierno federal.
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