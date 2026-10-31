Mueren 2 en Guaymas, Sonora, por intensas lluvias del viernes; refuerzan vigilancia

Aspecto de labores de atención que brindó la Semar en Sonora y Baja California Sur.

Dos personas perdieron la vida en Guaymas, Sonora, como consecuencia de las intensas lluvias que azotaron el municipio el viernes, que también dejaron afectaciones en viviendas e infraestructura urbana, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

A través de un comunicado, la CNPC informó que las fuertes lluvias del viernes en los municipios de Guaymas y Empalme dejaron:

249 viviendas con ingreso de agua

16 vialidades con inundaciones severas, desbordamiento o crecida de dos arroyos

10 vehículos varados o arrastrados por la corriente

Afectaciones directas a la infraestructura eléctrica o urbana

Además, dos personas perdieron la vida en Guaymas debido al arrastre de un vehículo provocado por la fuerza de la corriente. No se detalló si otras personas resultaron lesionadas.

Ante las fuertes lluvias registradas en Sonora y Baja California Sur, activamos el #PlanMarina en su Fase de Auxilio para brindar apoyo a la población de Guaymas, Empalme y Los Cabos.



⚓ En #Guaymas, activamos el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) para coordinar los… pic.twitter.com/xsUagJdSEw — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 30, 2026

Defensa y Marina apoyan a la población afectada

En el mismo comunicado, la CNPC informó que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina (Semar) apoyan a la población afectada en los mencionados municipios sonorenses afectados por la lluvia.

Así, destacó que la Defensa activó el Plan DN-III-E, en tanto que la Semar mantiene en marcha el Plan Marina en su fase de recuperación.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil estableció un Centro de Comando dentro de las instalaciones de la Segunda Región Naval, dentro del cual “se articulan los recorridos en campo, la atención de reportes ciudadanos y la asignación prioritaria de personal especializado, maquinaria pesada e insumos de asistencia”.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Mantienen los tres órdenes de gobierno operativo interinstitucional por lluvias en Guaymas y Empalme, #Sonora



👉 Dependencias federales, estatales y municipales coordinan acciones de auxilio, evaluación de

daños y recuperación pic.twitter.com/ykhEArsyMM — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 31, 2026

También, se habilitaron refugios temporales en Guaymas y Empalme que inicialmente brindaron albergue inicial a 10 personas. Al corte del sábado, permanecían tres recibiendo atención integral y asistencia médica.

En las acciones, además, de la Defensa, la Marina y la CNPC, colaboran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Fiscalía General de Justicia del Estado, el DIF Sonora, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, los ayuntamientos correspondientes y las corporaciones policiales locales.

“Las fuerzas de tarea mantendrán su presencia en las zonas afectadas de manera permanente, hasta concluir la evaluación de daños y restablecer la normalidad en las comunidades”, concluye el comunicado.

Saldo blanco en Baja California Sur

Mientras que, en Baja California Sur, donde también se registraron intensas lluvias el viernes, el saldo es blanco y solamente se reportan daños materiales.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Autoridades atienden afectaciones por lluvias en Baja California Sur



👉 Autoridades locales reportan saldo blanco por efectos de las precipitaciones fuertes registradas ayer en la entidad; los tres órdenes de gobierno laboran en la recuperación pic.twitter.com/4qlMbZZEjR — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 31, 2026

En un comunicado aparte, la CNPC destacó que, ante las fuertes lluvias que afectaron principalmente al municipio de Los Cabos, la Semar, mediante el Plan DN-III-E, rescató a 41 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, y brindó atención para retirar 18 vehículos que resultaron afectados por las corrientes de agua.

Asimismo, en San José del Cabo fueron evacuadas 356 personas, mientras que ocho fueron trasladadas para recibir atención médica.

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