Sheinbaum entrega recursos de reubicación de vivienda por lluvias de 2025

En Pachuca, Hidalgo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de apoyos para la reubicación de viviendas a 2 mil 259 familias que fueron afectadas por la vaguada monzónica registrada en octubre de 2025, con lo que concluye la entrega de apoyos para la reconstrucción en esta entidad, con una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos (mdp).

“El día de hoy podemos decir que estamos cerrando la reconstrucción para el estado de Hidalgo, en caminos algunos todavía se siguen construyendo, obras de agua potable, de presas que todavía algunas de ellas se están construyendo, pero ya inició la construcción de todo ello, de igual manera la entrega de enseres y hoy la entrega para la reconstrucción de las viviendas perdidas. Son cerca de 8 mil millones de pesos destinados para el pueblo de Hidalgo, para este momento tan difícil, totalmente transparente y directo, a través del banco del pueblo de México, del Banco del Bienestar”, informó.

Claudia Sheinbaum durante la entrega de apoyos económicos para familias afectadas en Pachuca, Hidalgo. ı Foto: Presidencia

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que fueron más de 105 mil familias afectadas por estas lluvias en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, de las cuales 35 mil familias fueron de esta última entidad federativa.

Recordó que el Gobierno de México atendió desde el primer momento con labores de rescate, apertura de caminos y entrega de víveres; a los 10 días entregó un primer apoyo económico, a través de la Secretaría de Bienestar; y posteriormente se dio seguimiento con la entrega de nuevos apoyos, enseres domésticos, rehabilitación de caminos, reconstrucción de puentes y hoy, con recursos para la reubicación de personas que perdieron la totalidad de su vivienda.

Puntualizó que cada apoyo es de 400 mil pesos para la reubicación de su vivienda en zonas seguras, que será distribuido en tres ministraciones para que las familias decidan dónde y cómo construir su vivienda, con la confianza del Gobierno de México de que lo van a realizar bien.

“¿Qué debe hacer un gobierno? Pues hacer lo que hace el pueblo: dar la mano cuando alguien se ve afectado, esa es la enseñanza del pueblo de México al Gobierno de México. Por eso decimos que somos un gobierno del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México, a diferencia del pasado que ocurrían circunstancias como esta, venían, se tomaban una fotografía y luego nunca aparecían”, agregó.

Beneficiarios de Hidalgo reciben tarjetas del Banco del Bienestar para la reubicación de sus viviendas. ı Foto: Presidencia

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que hoy se entregaron 2 mil 259 tarjetas para recibir el apoyo, con una inversión de 900 mdp en beneficio de familias de 228 localidades y 23 municipios de Hidalgo; a los que se sumarán 436 apoyos en Puebla y 600 más en Veracruz para dar un total de 3 mil 295 familias beneficiadas de estos tres estados que fueron afectados por las lluvias de octubre de 2025.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, expresó su agradecimiento a la mandataria y reconoció su acompañamiento desde el primer momento de la tragedia, con coordinación interinstitucional para la entrega de víveres, la protección de la integridad de las personas y el establecimiento de un puente aéreo sin precedentes con 33 helicópteros y 919 vuelos para el traslado de alimentos y personas en situación de emergencia.

La presidenta reitera que el Gobierno está cerca de la gente. ı Foto: Presidencia

La beneficiaria del municipio de Tianguistengo, Concepción Hernández Hernández, agradeció a la Presidenta por el apoyo otorgado y acompañamiento, que no solo representa un recurso económico, sino una muestra de solidaridad por parte del Gobierno de México.

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