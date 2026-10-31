Mario Delgado constata alta participación docente en consulta sobre la Usicamm

Mario Delgado encabeza la revisión de la consulta sobre la Usicamm durante la Segunda Sesión Ordinaria del CTE en Iztapalapa.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la amplia participación de las y los docentes de todo el país en la consulta nacional para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), durante su participación en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), realizada en la Escuela Secundaria No. 319 Cuauhtémoc, en la alcaldía Iztapalapa.

“Hasta el momento se registra una extraordinaria participación de maestras y maestros de todas las escuelas de México en la Consulta Nacional convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la desaparición de la Usicamm”, sostuvo el secretario Mario Delgado.

Durante la sesión, el titular de la SEP, directivos y docentes conversaron sobre el funcionamiento de la plataforma de consulta y compartieron opiniones sobre los mecanismos de contratación, promoción y otorgamiento de estímulos al personal docente.

Entre sus propuestas destacaron considerar la formación y los avances académicos de las y los maestros; las evaluaciones para la promoción; los años de experiencia; eliminar requisitos obsoletos, y definir con claridad los procesos de promoción horizontal y vertical.

Mario Delgado subrayó la importancia de construir un esquema más equilibrado y justo, que contribuya al bienestar de las y los maestros mediante procesos transparentes y, al mismo tiempo, fortalezca los aprendizajes y conocimientos de las y los estudiantes.

Explicó que su visita al plantel tuvo como propósito presenciar el intercambio de ideas y el análisis de las y los docentes sobre la construcción de un nuevo mecanismo para regular las plazas y las condiciones laborales del magisterio nacional, mediante un ejercicio democrático inédito en todas las escuelas del país. Se trata, dijo, de que “ustedes mismos decidan el manejo de los derechos laborales y las evaluaciones, con absoluta transparencia”.

Informó que la plataforma de la consulta nacional permanecerá habilitada hasta el domingo 1 de noviembre, con excepción de Tlaxcala, San Luis Potosí y Veracruz, donde el ejercicio concluirá el martes 3 de noviembre. Asimismo, confirmó que, con base en los resultados y la definición de una nueva relación entre el Estado y el magisterio, la Presidenta de México presentará una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión.

Durante el recorrido, destacó que en la Escuela Secundaria No. 319 está prohibido el uso de teléfonos celulares desde hace tres años, como resultado de un acuerdo entre directivos, docentes, madres y padres de familia. También visitó la ofrenda de Día de Muertos dedicada a la cultura wixárika, conoció los resultados de los trabajos colectivos realizados por las y los estudiantes, y reconoció los avances de los talleres del programa ABC de las Emociones.

Por su parte, la directora del plantel, Miriam Ríos Valencia, acompañada por las y los 44 docentes de la escuela, explicó los beneficios de fortalecer el trabajo integral para fomentar valores, historia y cultura entre el alumnado. Asimismo, destacó que esta temporada de recuerdo a los difuntos representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones y a la convivencia comunitaria, aspectos que cobran especial relevancia en estos tiempos vertiginosos, marcados por las pantallas y la tecnología.

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