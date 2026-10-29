SEP consultará a docentes sobre la permanencia de la Usicamm; este viernes inicia el ejercicio

Este viernes se llevará a cabo la consulta nacional a las y los docentes, a partir de la que se definirá la permanencia o cambios al actual sistema de carrera profesional, hoy concentrado por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicam), anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Al comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario expuso que más de 400 mil docentes participaron en una primera consulta realizada en agosto pasado, para conocer cuáles son las principales inquietudes que atañen al magisterio.

“Quiero decirles, informarles que el día de mañana se llevará a cabo en todas las escuelas del país. La consulta escuela por escuela, maestro por maestro para que ellos decidan la nueva relación que debe existir entre el Estado mexicano y el magisterio, donde se garantice la transparencia y el respeto absoluto a sus derechos laborales”, confirmó ante los legisladores.

🔵 #ConsejoTécnicoEscolar | En cumplimiento del compromiso de nuestra presidenta @Claudiashein, avanzamos hacia la desaparición de la USICAMM para reivindicar los derechos del magisterio y construir, mediante el diálogo, un nuevo sistema de contratación y promoción de maestras y… pic.twitter.com/lTA8imWPBR — SEP México (@SEP_mx) October 29, 2026

Este ejercicio forma parte de los compromisos que trazó la dependencia ante movilizaciones, como la que encabezó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para exigir la desaparición de la Usicam, demanda ante la que la Federación optó por consultar directamente a cada maestros en el país y no sólo a las dirigencias magisteriales de dicho movimiento.

En su exposición, Delgado Carrillo comentó que la historia del país está marcada por la defensa de la soberanía nacional, en donde la educación es la brújula del derecho a decidir sobre el presente y el futuro.

Afirmó que cuando el movimiento de la 4T llegó al Gobierno se constituyó la cuarta transformación del país, en donde se reivindicó al magisterio y se restauró el derecho a la educación al “cerrarle la a los jóvenes para luego transferirles la culpa y llamarles ninis”.

“Hoy se les acompaña con becas, con escuelas dignas, con más y más espacios para estudiar, con carreras de vanguardia y pertinencia, con salud y formación socioemocional y con todo el apoyo para que nadie abandone las aulas”, dijo.

En cuanto al balance de apoyos económicos que se destinan a los estudiantes, expuso que este año el programa de Becas para el Bienestar beneficia a 22 millones de estudiantes, desde preescolar hasta educación superior, mediante las becas Rita Cetina, Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

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MSL