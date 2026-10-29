Cuestionan a Mario Delgado por apoyar a Guadalupe Taddei; defiende su llegada al INE por tómbola

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue cuestionado por legisladores de Movimiento Ciudadano sobre el respaldo que expresó a Guadalupe Taddei Zavala para presidir el Instituto Nacional Electoral (INE), durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Alfonso Armando Vidales, cuestionó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, por el respaldo público que dio a Guadalupe Taddei Zavala cuando presidía Morena y ella llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la comparecencia, el legislador reclamó el apoyo que Delgado expresó en 2023 a la entonces aspirante a encabezar el organismo electoral. El cuestionamiento provocó gritos e interrupciones entre legisladores, así como llamados de la Mesa Directiva para mantener el orden en el pleno.

Durante su comparecencia en San Lázaro, el secretario de Educación, Mario Delgado, fue confrontado por el diputado Alfonso Armando Vidiales debido a su respaldo en 2023 a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Ante los reclamos, Delgado defendió que la llegada de… pic.twitter.com/ZRjb44l7cs — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) October 29, 2026

Ante los señalamientos, el funcionario recordó que la llegada de Taddei a la presidencia del organismo electoral se concretó mediante una tómbola en San Lázaro, después de que las fuerzas políticas no alcanzaron un acuerdo para designar a los integrantes del Consejo General.

“En nuestro movimiento no necesitamos funcionarios a modo en las autoridades electorales”, sostuvo Delgado en respuesta a las críticas sobre la independencia de las autoridades electorales y el apoyo que dio a Taddei en 2023.

El cuestionamiento ocurre días después de que Taddei presentara su renuncia a la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y en contrataciones del organismo, que han derivado en exigencias de investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

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MSL