Renuncian 12 integrantes del equipo cercano de Guadalupe Taddei en el INE

Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó la renuncia voluntaria de 12 personas que formaban parte del equipo cercano de Guadalupe Taddei Zavala, sobre quienes señaló que se revisará si procede retener sus finiquitos ante la posibilidad de que estén relacionados con auditorías en curso.

Entre las personas que dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien pasó de asesorar a los representantes de Morena ante el Consejo General a ocupar la Jefatura de Oficina de la exconsejera presidenta.

Luna Rosas también fue señalado por haber facilitado la incorporación de su novia a la plantilla laboral del INE, un caso que se suma a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la estructura cercana a Guadalupe Taddei.

De acuerdo con Cruz García, la renuncia de los 12 funcionarios no implica que el INE haya descartado revisar posibles responsabilidades administrativas. El organismo analizará si existen elementos derivados de las auditorías que justifiquen retener los pagos correspondientes a sus finiquitos.

La revisión ocurre en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el instituto y las investigaciones relacionadas con contrataciones y operaciones administrativas, que han puesto bajo escrutinio el manejo de recursos y las decisiones tomadas durante la gestión de Taddei Zavala.

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cehr