Designan a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de Secretaría Ejecutiva del INE

Roberto Carlos Félix López fue designado encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, el 9 de septiembre de 2026.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva al director ejecutivo de Organización Electoral, Roberto Carlos Félix López, con efectos a partir de este miércoles, luego de que Claudia Arlett Espino presentara su renuncia irrevocable al cargo por motivos de salud.

Previo a su designación, se analizó la trayectoria profesional y académica de Félix López, así como la compulsa entre la información contenida en su currículum vitae y las constancias que obran en el expediente, comprobándose que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en la ley para ocupar dicho cargo.

¿Quién es Roberto Carlos Félix López?

Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C. Es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, además de contar con las especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dentro del Instituto Nacional Electoral se ha desempeñado como secretario técnico de la consejera presidenta y en la Coordinación Estratégica del propio Instituto; asimismo, ocupó el cargo de jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Roberto Carlos Félix López, encargado de despacho de Secretaría Ejecutiva del INE. ı Foto: INE

Cuenta también con experiencia previa en la administración electoral local, al haber sido secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

Por lo anterior, se consideró que la trayectoria de Félix López, tanto en la administración electoral estatal como en la estructura central del Instituto, constituye una garantía de que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para conducir las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

Designan a encargada de dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Con la salida de Félix López de la dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Taddei Zavala designó a María del Carmen Colín Martínez como encargada de despacho.

Colín Martínez se desempeñaba como directora de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para asumir la nueva encomienda, tras una trayectoria de varios años en diversos cargos dentro del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE).

La designación de Félix López ocurre horas antes del arranque formal del proceso electoral 2026-2027, el próximo 10 de septiembre. Durante los comicios del próximo año, se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y cargos en las 32 entidades federativas.

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cehr