Presunto despojo exhibe disputa por inmueble en la Condesa; se indaga caso

El inmueble por el cual se abrió una investigación.

El despojo de inmuebles se ha convertido en una de las principales preocupaciones para propietarios de vivienda en México, particularmente cuando las disputas por la posesión terminan trasladándose a los tribunales y, en algunos casos, involucran presuntos documentos o actos jurídicos cuya autenticidad es cuestionada.

Un caso actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se relaciona con un inmueble ubicado en Alfonso Reyes número 127, colonia Hipódromo Condesa, donde se indaga un supuesto despojo mediante la simulación de un acto de entrega física del inmueble.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI/FIEDF/T/UI-1S/D/00996/08-2023, los imputados Miguel Ángel García López y Miguel Ángel García Ramírez sostienen que recibieron la posesión del inmueble como parte del pago de supuestos proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, uno de los elementos centrales de la investigación ministerial es la fecha en que presuntamente habría ocurrido dicha entrega.

Según la versión incorporada a la carpeta, el 15 de junio de 2022, Jesús Medrano García habría entregado físicamente el inmueble y se habría levantado un acta para dejar constancia de la operación.

Incluso, los imputados presentaron como testigo a Laura Elena Gómez Juárez, quien habría declarado que estuvo presente durante la entrega y que firmó como testigo del acto.

La testigo también habría señalado que escuchó a Jesús Medrano García comprometerse a enviar posteriormente un poder notarial que permitiera la venta o escrituración del inmueble a favor de los denunciantes.

No obstante, la investigación ministerial incorporó documentación que pondría en duda que el propietario pudiera haber realizado personalmente el acto en la fecha señalada.

De acuerdo con los documentos referidos en la carpeta, el pasaporte de Jesús Medrano García registra un ingreso a Madrid el 2 de junio de 2022 y una salida de España el 18 de junio del mismo año.

A ello se suma un pase de abordar de la aerolínea Iberia que acredita un vuelo México-Madrid el 1 de junio de 2022.

De confirmarse la autenticidad y correspondencia de estos documentos, el propietario se encontraba fuera de México el 15 de junio de 2022, fecha en que presuntamente habría realizado la entrega física del inmueble.

Este elemento constituye uno de los principales puntos bajo análisis de la investigación, pues contradice la versión de que Medrano García estuvo personalmente presente para entregar la posesión del inmueble.

La situación también pone bajo escrutinio la declaración de la testigo que aseguró haber presenciado y firmado el acta de entrega.

De acuerdo con la investigación ministerial, la declaración de la testigo y el supuesto documento de entrega podrían haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a un acto que no habría ocurrido en los términos señalados.

La Fiscalía investiga si estos elementos fueron posteriormente utilizados para respaldar la posición de los imputados dentro de otros procedimientos de carácter civil y mercantil.

El caso no se limita, de acuerdo con la carpeta, a la disputa por la posesión del inmueble de la colonia Hipódromo Condesa.

La investigación también refiere un presunto esquema en el que habrían sido utilizados contratos, pagarés y anexos cuya autenticidad o contenido es cuestionado, con los cuales se habrían promovido reclamaciones por un monto superior a 54 millones de pesos.

Según la indagatoria, estos procedimientos habrían derivado además en solicitudes de providencias precautorias sobre bienes pertenecientes a los hermanos Medrano García.

El caso se suma a las denuncias y conflictos que en los últimos años han colocado el despojo de inmuebles como uno de los problemas que enfrentan propietarios en distintas entidades del país.

Uno de los casos que mayor atención pública generó ocurrió en abril de 2025, cuando una mujer de 74 años conocida como “Doña Carlota”, en Chalco, Estado de México, disparó contra presuntos invasores de un inmueble familiar, causando la muerte de dos personas.

El episodio provocó un amplio debate sobre la protección de la propiedad privada, la actuación de las autoridades y la forma en que deben resolverse las disputas por la posesión de inmuebles.

A diferencia de aquel caso, el expediente de la colonia Hipódromo Condesa se encuentra en el terreno de una investigación ministerial sobre presuntos actos jurídicos simulados y documentación cuestionada.

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FGR