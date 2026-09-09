Senador de Morena lanza amenaza contra Enrique Acevedo tras reportaje: ‘Vamos a ir tras de ti’

El senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, lanzó un mensaje contra el periodista Enrique Acevedo tras la difusión de información relacionada con la senadora con licencia Julieta Ramírez.

A través de redes sociales, el legislador morenista cuestionó el trabajo del conductor de N+ y escribió: “Qué locura y qué vergüenza, la exhibición del chayote plus al máximo. Enrique Acevedo, vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”.

La publicación surgió después de que en el noticiero N+ se difundiera un reportaje sobre un presunto acuerdo de colaboración entre Ramírez y autoridades de Estados Unidos.

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Senador de la república: 👇🏼”Vamos a ir tras de ti”. https://t.co/AG5SenmeqL — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) September 9, 2026

Enrique Acevedo acusa amenaza desde el Senado

Enrique Acevedo retomó el mensaje de Salazar y consideró que se trató de una amenaza. El periodista señaló que las y los comunicadores en México enfrentan riesgos provenientes de grupos criminales, intereses económicos y otros grupos de poder.

“Pero hoy la amenaza llegó desde el Senado, el corazón del Estado mexicano”, escribió en sus redes sociales.

La confrontación se da luego de que se reportara que Julieta Ramírez presuntamente habría buscado un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses para proporcionar información a cambio de posibles beneficios procesales.

Sin embargo, la senadora con licencia rechazó los señalamientos y aseguró que se trata de una campaña de “guerra sucia”.

Además, exigió que se presente el documento en el que supuestamente se sustenta dicho acuerdo y cuestionó que exista una firma que pruebe su participación.

Los periodistas en México reciben amenazas desde el mundo criminal, los intereses económicos corruptos y otros poderes fácticos. Pero hoy la amenaza llegó desde el Senado, el corazón del estado mexicano: https://t.co/Kz2OXqB4kG — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) September 9, 2026

Salazar defiende a Julieta Ramírez

Tras la polémica, Luis Fernando Salazar justificó su mensaje contra Acevedo. El senador sostuvo que reaccionó en defensa de la dignidad de Julieta Ramírez y acusó un presunto hostigamiento sistemático en contra de la morenista.

Finalmente, Luis Fernando Salazar sostuvo que respeta la libertad de expresión y el periodismo, aunque consideró que el debate público debe realizarse con apego a la verdad y sin difamación.

El senador señaló que las acciones legales por daño moral son “necesarias y justificadas” y dio por concluido el tema para concentrarse en su trabajo legislativo.

Mi respeto a la libertad de expresión y el periodismo. El debate público debe basarse en la verdad y no en la difamación. Considero que las acciones legales por daño moral son necesarias y justificadas. Doy por concluido el tema para seguir concentrado en mi trabajo legislativo. — Luis Fernando Salazar (@SalazarLuisFer) September 9, 2026

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MSL