Renuncia secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino

Claudia Arlett Espino presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando motivos de salud, apenas unas horas antes del inicio formal del proceso electoral de 2026-2027.

La salida de Claudia Arlett Espino ocurre en un momento de tensión al interior del Consejo General del organismo, donde dos bloques de consejeros mantienen diferencias en torno a la definición de las presidencias y la integración de las comisiones que tendrán bajo su responsabilidad la organización y vigilancia de los comicios del próximo año.

Su renuncia abre un proceso para definir a quien ocupará la Secretaría Ejecutiva, uno de los puestos clave dentro de la estructura del instituto y con un papel central en la coordinación de las actividades relacionadas con los procesos electorales.

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Tras conocerse la salida de Claudia Arlett Espino, los consejeros electorales se reunieron para analizar posibles perfiles y determinar quién podría asumir el cargo a unas horas del arranque de los trabajos rumbo a las elecciones de 2027.

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FGR