INE designa a Claudia Arlett Espino como Secretaria Ejecutiva

Tras 18 meses sin consenso que derivaron en la falta de una titularidad definitiva en el área, este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Claudia Arlett Espino como la nueva Secretaria Ejecutiva del Consejo General, con un llamado unánime a que se apegue a la imparcialidad y profesionalismo que exige el puesto.

En el cargo a partir del 1 de diciembre de este 2024, tendrá la responsabilidad de representar legalmente al INE, cumplir con los acuerdos del Consejo, apoyar en la conducción de las sesiones del Consejo; atender la oficialía electoral; coordinar las direcciones ejecutivas, locales y distritales; suscribir los convenios; coadyuvar con el Órgano Interno de Control para vigilar los recursos y bienes.

El nombramiento no alcanzó la unanimidad, pues la consejera Carla Humphrey votó en contra, pues, aunque reconoció que la presidenta Guadalupe Taddei Zavala buscó los consensos para la designación; consideró que no cumple los requisitos de manera “íntegra y sin cuestionamientos”, con lo que tiene que contar el nombramiento, debido a los cuestionamientos que hay en contra de Espino por presuntas irregularidades en otros cargos que ocupó. A esto sumó que no cuenta con los estudios necesarios ni experiencia para acreditar su idoneidad.

Taddei Zavala celebró que finalmente se haya conseguido un consenso mayoritario y pidió a todos los involucrados colaborar para sacar las tareas adelante.

El consejero Martín Faz resaltó que, al dar voto de confianza a esta propuesta, demuestra que la colegialidad existe en el Consejo y además refuta los señalamientos sobre intentos de obstaculizar las facultades del cargo que hoy ocupa Guadalupe Taddei.

Agregó que la mayoría de los votos obtenidos para este nombramiento también lo blinda de injerencias y presiones internas y externas, pero también apuntó que esto no representa un cheque en blanco para la doctora Espino, por lo que espera un desempeño conforme a los lineamientos y un compromiso institucional ajeno a intereses ajenos.

“La doctora Arlett Espino no le deberá el cargo a la Presidencia, ni a esta o aquella consejería en particular o a un subconjunto de las mismas. Su compromiso será y debe ser absolutamente institucional”, sentenció.

Arturo Castillo advirtió a la nueva secretaria que ante la condición inédita de la elección judicial “no hay margen ni para la falta de compromiso, ni para errores por falta de experiencia”.

Dania Ravel comentó que no es suficiente con que el cargo ahora pase a una mujer, sino también es necesario que se garantice la llegada de un perfil que represente las garantías que concede el INE para el derecho de la ciudadanía, como lo es contar con alto conocimiento.

Dijo esperar imparcialidad, para generar confianza en la ciudadanía y los partidos políticos, así como integridad, diálogo para sumarse a los trabajos de la organización de una elección inédita.

El consejero Uuc-kib Espadas advirtió a Espino que asumirá la tarea más compleja del sistema nacional de elecciones en un contexto de nuevos retos para todo el Instituto.

De parte de los partidos, hubo respaldo al nombramiento; sin embargo, desde la oposición se marcó una línea: el PAN advirtió que se mantendrán en constante observación en espera de que se cumplan las tareas de manera imparcial; el PRI mencionó que lo ideal era que el nombramiento fuera por unanimidad.

LMCT