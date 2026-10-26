Renuncia funcionaria del INE señalada por presunta contratación irregular

Valeria Itzel Ramírez Gallardo, quien ocupaba la Subdirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales y de Violencia Política contra las Mujeres en el Instituto Nacional Electoral (INE), presentó su renuncia en medio de señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades en su contratación.
La funcionaria, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, formalizó su salida mediante una carta fechada el 25 de octubre, en la que atribuyó su decisión a motivos personales y la calificó como voluntaria.
En el documento, Ramírez Gallardo agradeció a la institución, pero no hizo referencia a las publicaciones que cuestionaron su ingreso al organismo electoral ni a las personas señaladas por una supuesta intervención para favorecer su contratación.
‘Alito’ Moreno exige respetar paridad en el INE y que relevo de Guadalupe Taddei sea una mujer
El periodista Jorge Monroy difundió información sobre la presunta participación de Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de Oficina de la Presidencia del INE y señalado públicamente como pareja de la funcionaria, en las gestiones para su incorporación al instituto.
Entre los señalamientos, Monroy afirmó que Ramírez Gallardo habría reprobado en dos ocasiones el examen de inducción del organismo y reportó que no localizó su cédula profesional en la base de datos que consultó.
Las publicaciones también apuntaron a una presunta intervención de Luna Rosas para facilitar su contratación, con supuesto respaldo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y de Guillermo Santiago, representante de Morena ante el instituto.
Hasta la información proporcionada sobre el caso, no se incluyen respuestas de los señalados que permitan establecer su postura frente a estas acusaciones. Los señalamientos difundidos públicamente no constituyen, por sí mismos, una determinación oficial sobre la existencia de irregularidades.
La renuncia de Ramírez Gallardo ocurre en un momento de tensión en la estructura directiva del organismo electoral, luego de que Taddei anunciara durante el fin de semana que este lunes presentaría su propia renuncia a la presidencia del INE.
La salida de la funcionaria se suma así a los acontecimientos que mantienen bajo atención pública a la institución, en medio de cuestionamientos sobre decisiones internas y el funcionamiento de su estructura administrativa.
Te puede interesar:
- SEP anuncia consulta a maestros en México para desaparecer la Usicamm
- Claudia Sheinbaum y Martí Batres revisan en Palacio Nacional necesidades del ISSSTE
- Higinio Martínez exige a Sheinbaum una ‘cirugía radical’ contra corrupción tras caso Taddei
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT