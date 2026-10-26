Renuncia funcionaria del INE señalada por presunta contratación irregular

Valeria Itzel Ramírez Gallardo, quien ocupaba la Subdirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales y de Violencia Política contra las Mujeres en el Instituto Nacional Electoral (INE), presentó su renuncia en medio de señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades en su contratación.

La funcionaria, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, formalizó su salida mediante una carta fechada el 25 de octubre, en la que atribuyó su decisión a motivos personales y la calificó como voluntaria.

En el documento, Ramírez Gallardo agradeció a la institución, pero no hizo referencia a las publicaciones que cuestionaron su ingreso al organismo electoral ni a las personas señaladas por una supuesta intervención para favorecer su contratación.

El periodista Jorge Monroy difundió información sobre la presunta participación de Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de Oficina de la Presidencia del INE y señalado públicamente como pareja de la funcionaria, en las gestiones para su incorporación al instituto.

Otro escándalo en el @INEMexico



Valeria Ramírez renunció tras señalamientos de que su pareja, Carlos Luna, jefe de Oficina de Guadalupe Taddei, habría impulsado su contratación



Ambos estuvieron ligados a Morena



📹 Noticias al Punto pic.twitter.com/YxGAvQRFBQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2026

Entre los señalamientos, Monroy afirmó que Ramírez Gallardo habría reprobado en dos ocasiones el examen de inducción del organismo y reportó que no localizó su cédula profesional en la base de datos que consultó.

Las publicaciones también apuntaron a una presunta intervención de Luna Rosas para facilitar su contratación, con supuesto respaldo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y de Guillermo Santiago, representante de Morena ante el instituto.

Hasta la información proporcionada sobre el caso, no se incluyen respuestas de los señalados que permitan establecer su postura frente a estas acusaciones. Los señalamientos difundidos públicamente no constituyen, por sí mismos, una determinación oficial sobre la existencia de irregularidades.

La renuncia de Ramírez Gallardo ocurre en un momento de tensión en la estructura directiva del organismo electoral, luego de que Taddei anunciara durante el fin de semana que este lunes presentaría su propia renuncia a la presidencia del INE.

La salida de la funcionaria se suma así a los acontecimientos que mantienen bajo atención pública a la institución, en medio de cuestionamientos sobre decisiones internas y el funcionamiento de su estructura administrativa.

¡Ya renunció!



Le contaba en la mañana de Valeria Itzel Ramírez Gallardo, novia del jefe de Oficina de Guadalupe Taddei en el INE.



Ya presentó su renuncia voluntaria como subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPLE y de Violencia Política contra las… pic.twitter.com/K8irIeNSmu — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 26, 2026

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