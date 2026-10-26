Guillermo Zuany, exfuncionario de Chihuahua, obtiene suspensión contra orden de aprehensión

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con el operativo de El Pinal, en el que participaron agentes estadounidenses. La Fiscalía estatal confirmó que no puede ejecutar su captura, mientras el paradero exacto del exfuncionario permanece desconocido.

La medida forma parte del juicio de amparo 2735/2026, que tramita el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Chihuahua. El recurso quedó admitido el 21 de octubre y contempla una condición para mantener la protección judicial. Zuany deberá comparecer ante el juez estatal que lo requiere y acreditar que conoce las acusaciones en su contra, pues de lo contrario perderá el beneficio.

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, confirmó este lunes que la dependencia recibió la notificación judicial, por lo que tampoco puede solicitar alertas migratorias o fichas rojas ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para ejecutar la orden de captura estatal.

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Durante una conferencia de prensa, Loya señaló que las autoridades solicitaron colaboración internacional para localizar al exfuncionario, aunque aseguró que tienen indicios de que permanece en México. Sin embargo, no proporcionó una ubicación precisa ni informó desde cuándo cuentan con esa referencia.

El fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, renunció tras su presunta responsabilidad en el caso de los cuatro agentes agentes de la @CIA que participaron en el operativo para desmantelar… pic.twitter.com/ZxzQZc5XS9 — Luis Cardona (@cardonamex) May 14, 2026

Su defensa promovió el amparo el 17 de octubre, un día después de que el juez Luis Alberto Simental Ortega emitió una orden de aprehensión por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante las autoridades con penalidad agravada. Los abogados argumentaron que las acusaciones no ameritan prisión preventiva oficiosa y cuestionaron la necesidad de ordenar su detención.

Como parte del procedimiento, el juzgado federal programó para el jueves 29 de octubre, a las once de la mañana, una audiencia incidental en la que revisará la suspensión. La audiencia constitucional quedó prevista para el 24 de noviembre, cuando se analizará el fondo de la solicitud de protección federal.

Zuany figura en la misma investigación estatal que derivó en la detención del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, el pasado 17 de octubre. Ambos enfrentan señalamientos relacionados con la participación de ciudadanos estadounidenses en un operativo contra instalaciones clandestinas para la producción de drogas en El Pinal, municipio de Morelos, durante abril de este año.

A diferencia de Zuany, Jáuregui ya fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, mientras un juez estatal descartó la acusación de coalición de servidores públicos. El exfiscal general también enfrenta un procedimiento federal por traición a la patria.

Por su parte, la Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones contra Zuany y analiza otras posibles conductas delictivas, aunque la suspensión limita la ejecución de la orden local. La protección provisional no alcanza eventuales mandamientos judiciales de carácter federal.

🚨Un juez de Chihuahua libró una orden de aprehensión contra Jáuregui por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.



La resolución también incluye una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, señalado por los mismos delitos y por… pic.twitter.com/Ei4a1aADNi — Azucena Uresti (@azucenau) October 17, 2026

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LMCT