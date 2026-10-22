Inicia audiencia estatal contra exfiscal César Jáuregui

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y simpatizantes de César Gustavo Jáuregui Moreno se concentraron este jueves frente a Ciudad Judicial, en Chihuahua, para exigir que el exfiscal estatal no sea vinculado a proceso por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Con pancartas y una manta con la consigna “¡Libertad para César Jáuregui!”, los manifestantes reclamaron una resolución favorable y respeto a sus derechos.

La audiencia, programada inicialmente para las diez de la mañana de este 22 de octubre, comenzó una hora después ante el juez de control Luis Alberto Simental Ortega, en el Tribunal del Distrito Judicial Morelos del Poder Judicial de Chihuahua. El exfuncionario comparece mediante videoconferencia desde el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece bajo prisión preventiva por una acusación distinta.

Durante un mensaje a los medios de comunicación, uno de los participantes calificó las imputaciones estatales como “dos delitos de menor monta” y cuestionó que esas acusaciones provocaran la detención del exfiscal. También sostuvo que los elementos de prueba expuestos durante las diligencias del sábado y domingo no comprometen su responsabilidad.

“Por lo que nosotros hemos visto, lo que se descargó de pruebas que se estuvieron corriendo durante el sábado y el domingo, no hay una que involucre o que comprometa a César”, afirmó.

César Jáuregui Moreno, ex fiscal de Chihuahua ı Foto: Manuel Sánchez @Cuartoscuro

El orador consideró que los señalamientos de la Fiscalía General del Estado carecen de sustento suficiente para justificar la continuación del procedimiento penal. Por ello, pidió al juzgador que valore los elementos presentados durante las sesiones anteriores y rechace la solicitud del Ministerio Público.

Los manifestantes también cuestionaron la acusación federal por traición a la patria, derivada del operativo de abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. “No puede ser que desmantelar un narcolaboratorio sea un delito, no es posible”, expresaron.

Respecto de la causa federal, el representante del grupo pidió que el juez examine las acusaciones con apego al debido proceso y evite cualquier determinación que vulnere los derechos del exfuncionario. Insistió en que ambos expedientes corresponden a jurisdicciones diferentes y requieren resoluciones independientes.

El procedimiento estatal quedó bajo la causa penal 3055/2026. Durante la audiencia anterior, Simental Ortega rechazó imponer prisión preventiva al exfiscal y autorizó que enfrentara la acusación local en libertad, aunque con medidas cautelares. Sin embargo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron posteriormente otra orden de aprehensión por traición a la patria y lo trasladaron al Altiplano.

Para esa segunda imputación, Jáuregui deberá comparecer el sábado 24 de octubre, a las tres de la tarde, ante un juez federal que determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Ante los simpatizantes que permanecen en Ciudad Judicial, el orador solicitó paciencia y explicó que desconoce cuánto tiempo podría prolongarse la diligencia en Chihuahua. Calculó que la espera podría extenderse entre dos y cuatro horas.

El representante agradeció el acompañamiento de los asistentes y la cobertura de los medios. También aseguró que permanecerían atentos al desarrollo de la audiencia hasta conocer la decisión judicial sobre la situación del exfiscal.

🔴Manifestantes y militantes del PAN se concentraron en Ciudad Judicial, en Chihuahua, con pancartas y una manta con la consigna “¡Libertad para César Jáuregui!”, mientras se lleva a cabo una nueva audiencia contra el exfiscal estatal.



Los simpatizantes exigen que enfrente en… — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT